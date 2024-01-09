Politico: Венгрия выдвинула требование для снятия вето на 50 млрд евро для Украины

Венгрия заявляет, что может снять свое вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам трех дипломатов ЕС, Будапешт заявил, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Как отмечает издание, это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

В материале говорится, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ в Совет ЕС, где сейчас председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде.

Они указывают, что венгерское предложение не обеспечит предсказуемости для Украины.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовывать. – Ред.) из года в год", – сказал один из дипломатов.

Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит на повестке дня встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду.

Напомним, после декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

По данным СМИ, Евросоюз готовит "план Б" с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.

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