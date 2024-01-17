2024 год будет "решающим" для существования Украины. Главное из речи министра обороны Британии

16 января в сердце Лондона, в Ланкастер-Хаусе, министр обороны Великобритании Грант Шаппс произнес без преувеличения историческую речь.

Сокращенная версия его выступления – в статье "Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному этапу". Историческая речь министра обороны Британии. А теперь главное, о чем он говорил.

Фактически (в период расслабленности Европы) наши противники мобилизовались. Воинственная автократическая держава – Россия – снова вошла в игру. И через восемь лет после того, как Путину сошла с рук незаконная аннексия Крыма в 2014 году, он начал свое жестокое вторжение в Украину.

А сейчас, когда Россия продолжает свою незаконную кампанию в Украине, Китай оценивает, не теряет ли Запад терпение.

К тому же к России и Китаю присоединились новые государства – ядерные и те, которые скоро станут ядерными.

Северная Корея намерена увеличить свой ядерный арсенал. А еще есть Иран, который уже достиг обогащения урана до 83,7% – то есть до уровня, которому нет гражданского применения.

То, что происходит сейчас, имеет важное отличие от времен холодной войны.

Тогда было ощущение, что, несмотря на все, мы имеем дело с рациональными игроками мировой арены. А эти новые ядерные силы гораздо более нестабильны и более иррациональны.

Можем ли мы полагаться на то, что стратегия "уверенности во взаимоуничтожении", которая останавливала войны в прошлом, сможет в будущем остановить удар армии Северной Кореи или Корпуса стражей исламской революции?

Боюсь, что не можем.

(Прим. ЕП: речь идет о подходе взаимного сдерживания СССР и США: каждая из этих ядерных держав знала, что в случае ядерного удара по ее противнику тот автоматически нанесет сокрушительный удар в ответ).

Еще одно новое тревожное обстоятельство: наши противники теперь больше связаны между собой. Мы видели, как иранские прокси создают хаос от Израиля до Красного моря. Россия и Китай объявили "партнерство без ограничений" и регулярно проводят совместные учения. А Путин в бомбардировке Украины полагается на иранские дроны и северокорейские баллистические ракеты.

Их дружба сделала мир более опасным. И это – те изменения, которые произошли за последние годы.

Некоторые говорят, что эти угрозы не являются экзистенциальными для Великобритании.

Но в наше время все, что происходит в других местах, быстро переносится и сюда.

В течение последнего десятилетия правительство сделало большие шаги, чтобы развернуть оборонную машину (которая работала по правилам, установленным после окончания холодной войны).

И теперь, когда мир нуждается в нашем ответе, мы уже готовы к этому.

Мы предоставляем Украине нашу непоколебимую поддержку и мобилизуем другие страны к этой помощи. Это включает также самый большой пакет помощи ВСУ, о котором Великобритания объявила на прошлой неделе.

Сейчас пришло время также для всех союзных и демократических стран мира сделать то же самое: обеспечить рост своих расходов на оборону.

Ведь эра "дивидендов от мира" закончилась.

За пять лет мы можем стать свидетелями многочисленных войн с участием России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Спросите себя, когда смотрите на конфликты по всему миру: похоже ли, что их количество уменьшится? Боюсь, мы все знаем ответ: нет, оно наверняка будет расти.

Итак, 2024 год должен стать для нас переломной точкой.

Для Украины это будет год, когда может решиться судьба ее нации.

Началась новая эра, и мы должны быть готовы сдерживать наших врагов, быть во главе наших альянсов и защищать нашу нацию.

Но сдерживать – недостаточно. Мы должны перехватить инициативу, становясь на защиту наших ценностей по всему миру.

И Украина – это тест нашей способности сделать это.

И советуем прочитать почти полную версию речи – в материале "Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному этапу". Историческая речь министра обороны Британии.