Как Запад изменил свою стратегию в отношении Косово, чтобы сломать агрессивные планы Сербии

"Большим разочарованием для Сербии" назвал президент Александар Вучич решение Соединенных Штатов продать частично признанному государству Косово противотанковые ракеты Javelin.

Вучич уже отреагировал на эти действия. В частности, было объявлено о возвращении в стране обязательной военной службы.

О том, может ли противостояние в военной сфере привести к новой войне между Сербией и Косово, почему Запад вдруг изменил мнение и уже не против создания Косово своей армии читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Украинский сценарий для Косова: как США готовят союзника сдерживать сербскую армию.

Конец демилитаризации Косово.

"Так называемые Косовские силы безопасности, которые не могут существовать по нормам международного публичного права и в соответствии с резолюцией №1244 (резолюция Совбеза ООН, предусматривающая демилитаризацию Косово и размещение там международных миротворческих сил. – Ред.), уже имеют вместе с так называемой полицией Косово в целом 223 единицы бронетехники", – рассказал Вучич 13 января во время посещения оперативного центра Агентства военной безопасности.

Он признает, что речь идет не о танках или БМП, а лишь о легкобронированных машинах, необходимых для транспортировки пехотных подразделений.

Однако их количество постоянно растет, ведь сейчас власти Косово готовятся получить новую военную технику.

"Они хотят увеличить количество бронетехники до 350 единиц, они хотят, чтобы в 2027 году у них было 5,5 тысяч профессиональных военных и 20 тысяч в первом резерве. Это их планы – здесь никаких сюрпризов для нас нет", – резюмирует Вучич.

Кроме Соединенных Штатов, сербский президент обвиняет в милитаризации Косово Турцию и Хорватию. И если Турция уже с середины прошлого года начала передачу беспилотников Bayraktar TB2 (сообщается о пяти аппаратах), то Хорватия присоединилась к вооружению Косово лишь недавно.

На прошлой неделе стало известно о передаче Хорватией крупной партии штурмовых винтовок HS Produkt VHS-D2 CT – в Косово утверждают, что ими будут вооружены подразделения полиции, несущие дежурство на севере страны, где проживают этнические сербы.

Конечно, в Сербии это все воспринимают как согласие НАТО на "уничтожение сербского присутствия" в Косово.

Действия Хорватии выглядят явно согласованными и синхронизированными с США. А это, в свою очередь, означает, что Запад изменил свою стратегию в отношении Косово.

Что могло изменить позицию Запада, в первую очередь – США?

Скорее всего, решающим стал вооруженный конфликт, произошедший на севере Косово в сентябре прошлого года. Напомним, тогда неизвестные атаковали полицейских, инспектирующих северный регион, заселенный этническими сербами, недалеко от границы с Сербией.

После него в США наконец начали дискуссию о продаже Косову ракет Javelin и связанного с ними оборудования на общую сумму около $75 млн. Речь идет о продаже 246 ракет Javelin FGM-148F, 24 пусковых установок к ним, а также тренажеров, имитационных снарядов и сопроводительных технических материалов и запчастей.

В случае вывода миротворцев KFOR (о чем пока речь не идет) армия Косово, даже если она будет доведена до запланированной численности, вряд ли будет способна остановить сербскую.

Однако благодаря полученной технике Косово сможет нанести Сербии крайне болезненные потери, что должно удерживать Белград от агрессии.

В ближайшие пару месяцев Сербию ждет резкое усиление давления Запада относительно признания Косово.

Запад беспокоят риски сползания региона Западных Балкан в полномасштабную войну, чему активно способствуют как Россия, так и Сербия.

В ответ сербские власти предпринимают шаги, направленные и на деэскалацию кризиса, и на его обострение.

Не исключено, что действия Сербии по дестабилизации Балкан заставят ЕС действовать более жестко и последовательно, чем надеется Вучич.

И главное – она не учитывает возможного давления со стороны Соединенных Штатов.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Украинский сценарий для Косова: как США готовят союзника сдерживать сербскую армию.