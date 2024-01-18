Высший суд Польши назвал незаконной ликвидацию польских госСМИ

Польский Конституционный трибунал 18 января назвал незаконным решение правительства страны ликвидировать государственное радио, телевидение и информационное агентство, которых при предыдущей власти обвиняли в пропаганде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В своем решении Конституционный трибунал Польши отметил, что любые решения по государственным телерадиокомпаниям должны основываться на профильном законе, а не на кодексе коммерческих компаний, что делает решение об их ликвидации недействительными.

"Право увольнять членов руководства (государственных СМИ. – Ред.) принадлежит исключительно Национальному совету по вопросам медиа", – констатировал суд.

Министерство культуры Польши, глава которого Бартоломей Сенкевич и подписал указ о ликвидации трех госСМИ, назвало решение Конституционного трибунала недействительным из-за нарушений при назначении его членов.

Министерство также ссылалось на резолюции Европейского суда по правам человека, в которых говорится, что Конституционный трибунал в нынешнем виде "не является независимым и беспристрастным" судом и что его решения "не обладают общеобязательной силой".

В декабре Сенкевич объявил, что собирается ликвидировать государственное телевидение, радио и информационное агентство после того, как президент Польши Анджей Дуда ветировал планы расходов нового правительства на финансирование государственных СМИ.

Эти СМИ по-прежнему работают, но с новыми программами и журналистами. Польское правительство говорило, что после ликвидации хочет возобновить работу вещателей как новых юридических лиц под новым руководством.

Этот конфликт является лишь одним из нескольких между нынешней и предыдущей властью в Польше. Одним из самых громких выпадов стало задержание экскеровщиков польского МВД Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, осужденных за превышение полномочий.

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