Писториус назвал возможным нападение РФ на НАТО через пять-восемь лет

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной агрессии России против страны-члена НАТО через несколько лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

"Мы должны учитывать, что (президент РФ) Владимир Путин может однажды напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет", – сказал он в интервью Tagesspiegel.

Глава Минобороны Германии отметил, что почти ежедневно со стороны Кремля звучат угрозы, в частности недавно – в адрес стран Балтии.

Писториус уже выдвинул идею модифицированной обязательной военной службы, по которой ожидает предложений от своего ведомства до апреля. По его словам, он также готов к тому, чтобы открыть доступ в вооруженные силы для солдат, не имеющих немецкого гражданства.

"Мы не будем первыми вооруженными силами в Европе, которые это сделают", – сказал министр, добавив, что в стране есть люди, которые живут в ФРГ во втором или третьем поколении, но еще не имеют немецкого гражданства.

По его мнению, имеющихся сегодня денег уже недостаточно для обеспечения безопасности страны, поэтому высказался за реформирование так называемого "долгового тормоза" из соображений безопасности.

"С "долговым тормозом" в таком виде мы не пройдем сквозь эти кризисы невредимыми. Мы должны быстро укрепить нашу обороноспособность в свете неотложности сложившейся ситуации", – считает Писториус.

Ранее сообщалось, что НАТО в феврале организует крупнейшие военные маневры с конца холодной войны, их цель – сдерживание России.

Напомним, издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО. В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал Bild основывается на документе, который является учебным сценарием.