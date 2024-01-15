Материал немецкого таблоида Bild о том, что НАТО готовится к войне с Россией, основывается на документе, который является учебным сценарием.

Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Сартс отметил, что Bild располагает учебным сценарием, который всегда является вымышленной ситуацией.

Он направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области, добавил он.

"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", – прокомментировал Сартс.

Par "Bild" rakstu.Bild rīcībā ir nonācis mācību scenārijs, kas vienmēr ir iedomāta situācija,lai pārbaudītu militārās spējas vienā vai otrā jomā.Kādreiz scenāriji bija pilnīgi fiktīvi ar neesošām valstīm un ģeogrāfijām. Tagad vairāk tiek piemērotas esošas valstis un ģeogrāfijas⬇️ — Jānis Sārts (@janis_sarts) January 15, 2024

Накануне издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО.

В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что оборонной промышленности Европы нужно 5-8 лет, чтобы нарастить свой военный потенциал.