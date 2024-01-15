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В НАТО заявили, что статья Bild о войне между РФ и Альянсом – о сценарии учений

Понедельник, 15 января 2024, 14:15

Материал немецкого таблоида Bild о том, что НАТО готовится к войне с Россией, основывается на документе, который является учебным сценарием.

Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Сартс отметил, что Bild располагает учебным сценарием, который всегда является вымышленной ситуацией.

Он направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области, добавил он.

"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", – прокомментировал Сартс.

Накануне издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО.

В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что оборонной промышленности Европы нужно 5-8 лет, чтобы нарастить свой военный потенциал.

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