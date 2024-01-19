Спикер Палаты представителей говорит, что обсуждает с Трампом соглашение по границе

Спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что обсуждал переговоры по границе с бывшим президентом Дональдом Трампом, который призвал его не идти на компромиссы с демократами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

"Мы довольно часто говорим с ним об этом", – сказал Джонсон в эфире Fox News через несколько часов после встречи с президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса, добавив, что последний раз разговаривал с Трампом в понедельник вечером.

После встречи в Белом доме Джонсон отметил, что его жесткая позиция не изменилась. По его словам, любая дополнительная помощь Украине должна включать значительные изменения в пограничной политике, на которых настаивают республиканцы в Палате представителей.

"То, что я сказал президенту Байдену в Белом доме, – это то же, что я говорил ему с тех пор, как я стал спикером, и что наша национальная граница – это национальная безопасность", – подчеркнул он.

Джонсон добавил, что вопрос границы должен быть в центре внимания, ведь "это то, чего требует американский народ, чего он заслуживает и вокруг чего объединены республиканцы в Палате представителей".

Ранее после встречи с лидерами Конгресса президент США Джо Байден заявил, что большинство американских законодателей поддерживает дальнейшую помощь Украине, но ее задерживает "небольшое меньшинство".

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.