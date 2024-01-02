Финляндия ввела новые требования к визам Шенгенской зоны, в частности, суточное требование к финансовому состоянию путешественников выросло с 30 до 50 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.

С 1 января 2024 года путешественники, прибывающие в Финляндию, должны иметь в наличии средства в размере не менее 50 евро, вместо прежних 30 евро, на каждый день пребывания в стране. Это требование касается визитов продолжительностью не более 90 дней.

Как пояснили в МИД, повышение связано с ростом стоимости жизни.

Одновременно Финляндия начинает применять статью Визового кодекса ЕС, которая позволяет вводить обязательства по содержанию и размещению.

В дальнейшем при рассмотрении визы может быть учтено, что гражданин Финляндии или лицо, проживающее в стране по виду на жительство, обязуется финансировать поездку заявителя на визу.

В дальнейшем при рассмотрении визы может быть учтено, что гражданин Финляндии или лицо, проживающее в стране с видом на жительство, обязуется финансировать поездку заявителя на визу.

Принимающая сторона должна заполнить форму подтверждения спонсорства, которая прилагается к визовому заявлению.

Напомним, в ноябре Совет Европейского Союза одобрил процедуру, которая позволит путешественникам из-за пределов Шенгенской зоны подаваться на визу онлайн.

Предложение о цифровизации визовых процедур Европейская комиссия подала еще в апреле 2022 года, а его рассмотрение Советом ЕС продолжалось с марта.