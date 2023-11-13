В ЕС наконец одобрили цифровые визы

Совет Европейского Союза в понедельник одобрил процедуру, которая позволит путешественникам из-за пределов Шенгенской зоны подаваться на визу онлайн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе института.

Министры внутренних дел стран ЕС одобрили два соответствующих регламента, которые предусматривают создание платформы для подачи визовых заявок онлайн и заменят визовую наклейку штрих-кодом с криптографической подписью.

Предполагается, что через платформу заявители смогут предоставить все необходимые данные, включая документы, и оплатить визовый сбор. А посещение консульств потребуется только для тех, кто будет въезжать в ЕС впервые.

Регламенты вступят в силу после завершения технической работы над платформой для подачи визовых заявок, на что уйдет несколько месяцев, и публикации в Официальном журнале ЕС.

Предложение о цифровизации визовых процедур Европейская комиссия подала еще в апреле 2022 года, а его рассмотрение Советом ЕС продолжалось с марта.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза официально подтвердил очередную отсрочку запуска системы ETIAS, согласно которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.