В Сенате США говорят, что каждый день "на шаг ближе" к принятию финансирования для Украины

Американские законодатели продолжают дискуссии о принятии проекта для финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню и усиления безопасности на южной границе США.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

В частности, лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер сказал, что сенаторы из обеих партий сейчас "упорно работают над утверждением еще одного раунда помощи Украине путем финализации нашего дополнительного пакета национальной безопасности".

"С каждым днем мы становимся ближе, еще есть проблемы, которые нужно решить. Но одно можно сказать наверняка: мы продолжим это делать", – отметил он.

Сенатор напомнил, что последний пакет оборонной помощи Украине на 250 миллионов долларов был объявлен почти месяц назад, и с тех пор правительство США из-за нехватки принятого в Конгрессе финансирования не могло ничего отправить Киеву.

"Мы обязаны помогать нашим друзьям, которые борются за свое выживание. Надо завершить работу над дополнением. Мы еще не достигли этого, но будем работать дальше", – подчеркнул Шумер.

Тем временем в своем выступлении лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл раскритиковал президента Джо Байдена "за то, что он не сделал больше, чтобы дать нашим друзьям решающее преимущество против агрессии Путина, и за то, что он не инвестировал более серьезно в восстановление военной силы Америки".

"Но я никогда не впадал в заблуждение относительно того, почему Америка поддерживала борьбу Украины. Здесь никогда не шла речь о благотворительности. Это в прямых интересах Соединенных Штатов, чтобы авторитаристы не чувствовали себя в праве переписывать границы силой. В наших интересах помочь уменьшить уровень армии крупного противника, не жертвуя для этого жизнями американцев", сказал Макконнелл.

По его словам, Сенат "очень скоро будет иметь шанс восстановить наш суверенитет на южной границе", инвестировать в стратегическую конкуренцию с Китаем, а также "восстановить наше доверие в глазах союзников и противников".

Республиканцы в Сенате обусловили одобрение любых дополнительных денег для Украины одновременным ужесточением иммиграционных правил, направленных на уменьшение нелегальных пересечений южной границы США и депортацию тех, кто уже находится в стране.

Даже если договоренность достигнут в Сенате, ее может не поддержать Палата представителей, где республиканцы контролируют большинство. Переговоры по этим законопроектам продолжаются с октября прошлого года.

Ранее в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.