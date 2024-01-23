Белый дом: Следующие месяцы будут критическими для Украины

В США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует "Голос Америки".

По его словам, Белый дом с начала войны последовательно говорил членам Конгресса о том, что именно делается для помощи Украине, чтобы достичь успеха на поле боя, и что нужно делать в дальнейшем.

"Мы можем зацепиться за эту тему и комментировать все это здесь, в микрофоны, но следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", – подчеркнул Кирби.

На вопрос о критике со стороны спикера Палаты представителей Майка Джонсона об отсутствии четко сформулированных целей в политике в отношении Украины, Кирби отметил, что в Белом доме есть видение четкой цели – победа Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну. Как сказал президент, мы хотим, чтобы Украина была целой, процветающей и суверенной. Мы хотим, чтобы все, включая Путина, признали международные границы Украины. И мы хотим иметь возможность продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов", – отметил он.

Представитель администрации США добавил, что хотя линия фронта не изменилась существенно с обеих сторон, в Украине продолжаются активные бои.

"Украинских командиров можно понять, им приходится принимать достаточно сложные решения относительно того, какое оружие они используют, какие снаряды используют, какие ракеты. Потому что они не знают, когда будут следующие поставки. И это ужасная ситуация", – сказал Кирби.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины. В Сенате ожидают рассмотрения соглашения по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.