Почему резолюция ПАСЕ по украинским детям очень важна

На этой неделе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не только решали ценностный вопрос об участии Азербайджана, но и приняли несколько решений, напрямую касающихся Украины. Главное из них – срочная резолюция по ситуации с украинскими детьми, которую ассамблея приняла в четверг.

"Европейская правда" уже кратко сообщала о содержании документа и о его принятии.

Очень подробно о важности для Украины этого решения – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Цементирование геноцида. Как Украина продвигает в ПАСЕ признание суперпреступления РФ и помощь детям.

В апреле прошлого года ПАСЕ приняла действительно революционную резолюцию, в которой признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию и юридически аргументировала, почему действительно можно выдвигать такие претензии. Тогда ассамблея стала первой международной организацией, осуществившей политическое признание совершения Россией этого преступления.

В январе 2024 года ПАСЕ не только подтвердила это определение – что само по себе важно, потому что означает постоянство политики по этому поводу. Но в дополнение ассамблея сделала следующие шаги.

Во-первых, подчеркнула причастность Беларуси к совершению геноцида через похищение и депортацию детей.

Впрочем, для общественного признания того, что РФ и Беларусь действительно совершают геноцид, Украине важнее всего, чтобы обвинения против них не только повторялись на уровне ПАСЕ, а появлялись в решениях и других институтов. Поэтому решение ПАСЕ, за которое единодушно проголосовали европейские депутаты, призывает парламенты этих депутатов принять аналогичное признание.

Почему это важно?

Потому что появление новых политических признаний факта совершения геноцида в отношении украинских детей подтолкнет и юридическое расследование этого преступления. Потому что сейчас Международный уголовный суд, который уже расследует уголовное дело в отношении Путина и детского обмудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, избегает употребления этого термина и ограничивается словами о преступлениях против человечности.

Другой действительно важный подход этой резолюции, введенный в ней впервые, направлен на преодоление опасного мифа роспропаганды о том, что РФ вынуждена вывозить детей из Украины якобы для их же блага, так как в Украине детям находиться опасно.

ПАСЕ соглашается, что "интересы ребенка должны преобладать" в решениях по нему, но подробно, в нескольких абзацах и на основе положений международного права доказывает, что защитой детей является их возвращение в Украину, а не наоборот. А когда из-за боевых действий возвращение ребенка в Украину невозможно или нежелательно, то надо говорить об их временном пребывании за границей.

Это касается также детей-сирот и детей без опеки – их возвращение в Украину является безусловным проявлением подхода относительно "наилучших интересов ребенка".

Сейчас Киев идентифицировал более 19,5 тысяч детей, которые были депортированы или принудительно перемещены в РФ, и только 388 из них вернулись домой.

"Гражданство и имена этих детей иногда были изменены российскими властями. Некоторые из них были усыновлены незаконно. Многие из них не имеют возможности связаться со своей страной или семьей, и их местонахождение неизвестно. Все они подвергались определенной форме индоктринации, им навязывали новую культуру и новый язык", – констатирует решение.

Но в этом вопросе ПАСЕ, к сожалению, может лишь привлечь внимание к проблеме. Готовых путей ее комплексного решения нет.

Кстати, дети, уехавшие из Украины в безопасные государства ЕС, – не исключение.

Кстати, Украина может повлиять на политику государств-членов Евросоюза.

"Ассамблея подчеркивает насущную потребность этих детей в получении образования... для сохранения связи с родным языком и культурой, что будет способствовать их будущему возвращению в Украину, принимая во внимание наилучшие интересы ребенка", – идет речь в документе.

ПАСЕ создала спецкомитет по вопросу положения украинских детей, первое заседание которого состоялось в декабре, и там также шла речь о том, как государства ЕС могут изменить отношение к украинским детям, рассказала "ЕП" Елена Хоменко.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Цементирование геноцида. Как Украина продвигает в ПАСЕ признание суперпреступления РФ и помощь детям.