Британская разведка: Последние военные достижения РФ в Украине "стратегически несущественны"

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании последнее обозрение событий войны в Украине 27 января посвятило анализу ситуации на поле боя и продвижению российских войск.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В британской разведке напомнили о заявлениях РФ о захвате села Крохмальное на Харьковщине и села Веселое близ Бахмута, но констатировали, что "они стратегически несущественны".

"Довоенное население Веселого составило 102 человека, а Крахмального – 45. Это – продолжение незначительного продвижения России, в то время как Украина сосредотачивается на активной обороне", – говорится в обзоре.

Главной целью российских войск остается захват города Авдеевка в Донецкой области, и они ведут наступление с трех направлений, чтобы окружить населенный пункт с юга, севера и востока, отмечают в Минобороны Британии.

"Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванные боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов", – добавляют там.

Британская разведка считает, что, несмотря на попытку проникновения в тыл украинских позиций в Авдеевне из-за туннелей, украинские контратаки сдерживают российские силы от дальнейшего продвижения в пределах города.

"Поскольку основной путь поставки в Авдеевку остается неприкосновенным, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в ближайшие недели", – заключается в обзоре.

В разведцентре Сил обороны Эстонии накануне говорили, что российские силы, похоже, постепенно сокращают интенсивность наступательных действий на поле боя в Украине, но готовятся к очередному штурму в районе стратегически важного города Авдеевка Донецкой области.