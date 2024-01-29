Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России

Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.

Санкции продлили на следующие шесть месяцев – до 31 июля 2024 года.

Речь идет обо всех экономических санкциях, введенных ЕС против России, начиная с июля 2014 года. Эти санкции были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ.

Сейчас они состоят из широкого спектра секторальных мер, которые охватывают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также включают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ.

В коммюнике отметили, что ЕС считает нужным сохранять все санкции до тех пор, пока Россия продолжает применять силу и нарушать международное право.

Напомним, последний, 12-й пакет санкций ЕС против России одобрили в декабре 2023 года, он, среди прочего, вводит ограничения на торговлю российскими бриллиантами.

Ко второй годовщине начала полномасштабной войны Евросоюз готовит следующий пакет санкций. По информации СМИ, ограничения будут касаться российского алюминия.