В Испании ультраправых возмутил постер с сексуализированным изображением Христа

Постер с изображением Христа в Севилье вызвал резкую реакцию со стороны испанских ультраконсерваторов, которые назвали его "женственным" и "оскорбительным" для римо-католиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

На плакате, разработанном севильским художником Салустиано Гарсия, изображен Христос после воскресения из мертвых, который стоит полуобнаженный на кроваво-красном фоне, а нижняя часть его тела прикрыта белой тканью.

Он показывает "лучезарную сторону Страстной недели" в "чистейшем стиле этого престижного художника", заявил Совет братств и гильдий, который организует главные события Пасхальной недели в южном городе.

Однако в социальных сетях многие люди осудили плакат как "сексуализированный".

"Это совершенно позорно и является отклонением", – написала ультраконсервативная католическая организация IPSE, которая утверждает, что воспитывает "уважение к христианским символам" и активно выступает против абортов.

Хавьер Наварро из ультраправой партии Vox присоединился к хору неодобрения, заявив, что постер "направлен на провокацию" и не способствует достижению цели "поощрения верующих к участию в Страстной неделе в Севилье".

Художник сказал правой газете ABC, что его изображение Христа, в основе которого лежит образ его сына, было "нежным, элегантным и красивым" и создано с "глубоким уважением".

"Чтобы увидеть сексуальность в моем образе Христа, нужно быть сумасшедшим", – сказал он, настаивая на том, что в его картине нет "ничего", что "не было бы представлено в произведениях искусства, насчитывающих сотни лет".

Хуан Эспадас, лидер правящей в южной Андалусии Социалистической партии Испании, немедленно выступил в защиту картины, осудив "проявления гомофобии и ненависти", которые она вызвала, и заявив, что она сочетает в себе "традиции и современность" региона.

Празднование Страстной недели, напоминающей о смерти и воскресении Христа, являются очень важными в глубоко католической Испании, особенно в Севилье, которая считается центром таких празднований.

Напомним, в 2022 году группа монахинь с испанской Майорки через суд добилась права собственности на монастырь святой Изабель в центре Пальмы, на который выдвигал претензии местный епископ.