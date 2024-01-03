Глава МИД Польши: Мы должны ответить на атаку РФ на языке, который понимает Путин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к ответу России и ее президенту Владимиру Путину за массированную ракетную атаку РФ по Украине 2 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

Глава МИД призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов", и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.

"Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине языком, который понимает Путин", – отметил Сикорский.

Ранее словацкий президент Зузана Чапутова, комментируя массированную ракетную атаку РФ 2 января, подчеркнула важность помощи Украине в ее защите от российской агрессии.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.