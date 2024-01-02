Массированный удар РФ по Украине: Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от Запада

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter (Х).

"Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена, люди были ранены и убиты, среди них – дети", – отметил украинский министр.

Он указал, что страны Запада сейчас могут осуществить пять шагов в ответ на российскую агрессию, в частности:

ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;

предоставить Украине боевые беспилотники всех типов;

предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+;

одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", – подчеркнул Кулеба.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Посол США в Украине Бриджит Бринк в ответ на новую массированную ракетную атаку РФ утром во вторник, 2 января, заявила о "чрезвычайной важности" поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина.

Из-за новой массированной ракетной атаки РФ по Украине 2 января Польша подняла в небо истребители F-16.