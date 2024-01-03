Глава МЗС Польщі: Ми повинні відповісти на атаку РФ мовою, яку розуміє Путін
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді Росії та її президенту Владіміру Путіну за масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня.
Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).
Глава МЗС закликав посилити санкції проти РФ, щоб Москва не могла "створювати нову зброю з контрабандних компонентів", та надати Києву ракети дальнього радіуса дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики й командні центри.
"Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін", – зазначив Сікорський.
Раніше словацька президентка Зузана Чапутова, коментуючи масовану ракетну атаку РФ 2 січня, наголосила на важливості допомоги Україні в її захисті від російської агресії.
Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.