Орбан подтвердил, что готов разблокировать 50 млрд евро для Украины, но с условием

Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

Об этом Орбан заявил в интервью французскому изданию Le Point, которое обнародовала пресс-служба венгерского премьера, сообщает "Европейская правда".

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть по сути это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

Орбан отметил, что это ежегодное утверждение также должно происходить единогласно всеми членами ЕС.

"К сожалению, эта позиция понимается или интерпретируется некоторыми странами как средство ежегодного шантажа ... Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже вето, а о восстановлении и сохранении единства Европейского Союза", – утверждает венгерский премьер.

В прошлую пятницу чиновник ЕС заявил, что переговоры об одобрении четырехлетней программы финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия не проявляет гибкости накануне саммита 1 февраля.

В то же время политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Брюссель шантажирует Будапешт, несмотря на предложенный им компромисс, который позволит Евросоюзу профинансировать пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

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