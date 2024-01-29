У Орбана заявили, что Брюссель шантажирует Венгрию, несмотря на компромисс по Украине

Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Брюссель шантажирует Будапешт, несмотря на предложенный им компромисс, который позволит Евросоюзу профинансировать пакет помощи Украине на 50 млрд євро.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X), комментируя материал Financial Times о вероятных планах ЕС нанести удар по венгерской экономике из-за ее неуступчивости в вопросе украинской помощи.

Балаж Орбан подтвердил, что в субботу Будапешт направил Брюсселю предложение, которое свидетельствует о его готовности использовать бюджет ЕС для предоставления пакета помощи Украине и выпустить совместные долговые обязательства ЕС для его финансирования, если будут добавлены другие "условия".

"Теперь совершенно ясно: это шантаж, который не имеет ничего общего с верховенством права. И теперь они даже не пытаются это скрыть! Что бы ни произошло, в Брюсселе нужны изменения!", – добавил Балаж Орбан.

Ранее Financial Times сообщил, что в ЕС готовы подорвать экономику Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует выделение финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля.

По данным издания, лидеры ЕС готовы публично объявить о полном прекращении любого финансирования Венгрии, чтобы напугать рынки, спровоцировать ажиотаж на национальную валюту форинт и резкий рост стоимости заимствований.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что не знал об этих угрозах, но добавил, что его страна "не поддается давлению".

"Венгрия не связывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС и отвергает то, что делают другие стороны. Венгрия принимала и будет продолжать конструктивно участвовать в переговорах", – добавил он.

Бока сказал, что Будапешт хочет "изучить возможность более конструктивного и европейского решения", и предложил, что может поддержать план на 50 млрд евро, если ему будет предоставлено право ежегодного вето на выплаты.

Несколько столиц рассматривали возможность использования статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволила бы Брюсселю лишить Будапешт права голоса или, по словам одного дипломата, заблокировать выплату денег.

Но другие отвергли эту идею, поскольку она требует единодушной поддержки, а многие страны не желают применять такую серьезную санкцию.

В пятницу чиновник ЕС заявил, что переговоры об одобрении четырехлетней программы финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия не проявляет гибкости в преддверии саммита 1 февраля.

А перед этим агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.

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