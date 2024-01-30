Какие требования выдвинула Венгрия Украине и реально ли их выполнить

Очень похоже, что Будапешт готовит почву к перезагрузке отношений с Украиной. Причины этого не являются секретом: премьеру Венгрии Виктору Орбану для договоренностей в ЕС нужно продемонстрировать потепление на украинском фронте.

К сожалению, вряд ли это примирение будет длительным. Будапешт показательно не прекращает антиукраинскую пропаганду. А среди условий, выдвинутых Киеву, есть по крайней мере одно, которое Будапешт при желании превратит в проблемное. Но сейчас потепление в отношениях крайне необходимо.

О договоренностях между странами и результатах визита главы МИД Венгрии в Украину смотрите в коротком пояснительном видео, а более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Театр одного министра: на каких условиях Венгрия согласилась на перемирие с Украиной.

Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Ужгород 29 января начался действительно незаурядно: перед переговорами он в сопровождении украинских собеседников, Дмитрия Кулебы и Андрея Ермака, посетил ужгородское кладбище "Кальвария", где отдал дань уважения защитникам Украины, которые боролись против российского нашествия.

Со стороны Сийярто, который является основным коммуникатором Венгрии в диалоге с РФ, такое показательное уважение для героев, убивавших россиян, является большим шагом.

Еще одним символом визита стало показательное, подчеркнуто публичное стремление венгерского министра достичь на этой встрече результата. Для этого Петер Сийярто провел более шести часов на переговорах с украинской делегацией, хотя такие длительные переговоры не в его стиле.

При этом и перед началом, и во время, и после завершения визита венгерский министр, его соцсети и пресс-служба МИД повторяли: у Венгрии есть только одно требование к Украине. Мол, достаточно решить его – и противоречия сняты. Впрочем, это требование имеет несколько составляющих – приемлемые и неприемлемые.

"Мы просим вернуть Венгрии те права, которые у нашего меньшинства были до 2015 года, мы не просим ничего больше".

Это – заявление Петера Сийярто, которое он повторял неоднократно в течение визита в Ужгород, и на закрытой, и на открытой частях. Но возникает вопрос: что это означает на практике?

Подавляющее большинство "требований" Венгрии на самом деле уже выполнены Украиной.

Точный перечень "просьб" венгерской стороны пока не обнародуется, но ключевые пункты из него назвал на пресс-конференции сам Сийярто.

По его словам, речь идет о "возвращении": статуса национальной школы (с обучением на венгерском языке); возможности сдавать экзамены (ВНО/НМТ) на венгерском языке; возможности получать высшее образование на венгерском; права использования венгерского в области культуры; использования венгерского в области "общественной жизни".

Был также еще один пункт, который не прозвучал в сурдопереводе на пресс-конференции, но Сийярто отметил его в фейсбук-посте: использование венгерского в самоуправлении.

Следует отметить, что в требованиях Будапешта есть только один пункт, который потенциально может вызвать проблемы, – он происходит из так называемого "закона Кивалова-Колесниченко". Этот закон гарантировал непропорционально высокие права языкам меньшинств.

Надо обратить внимание на оптимизм относительно сроков решения этих проблем. Если Киев и Будапешт договорились достичь общего видения за 10 дней, то это означает, что обе стороны не считают сложными эти 11 "просьб", то ли требований.

Как только будет согласие на рабочем уровне – можно будет договариваться и о встрече лидеров – Зеленского и Орбана, которые смогут торжественно объявить о преодолении проблем. Или по крайней мере их значительной части.

Надо отметить, что такое изменение подходов Венгрии не стало неожиданным, "ЕвроПравда" уже рассказывала о том, что Виктор Орбан оказался под очень серьезным давлением своих друзей в ЕС с требованием пересмотреть враждебное отношение к Украине.

Вместе с тем, надо быть реалистами: о полном примирении с Орбаном и его командой речь не идет.

Более подробно – в материале Сергея Сидоренко Театр одного министра: на каких условиях Венгрия согласилась на перемирие с Украиной.