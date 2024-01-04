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Словацкий министр согласовал строительство СПГ-терминала и раскритиковал санкции против РФ

Четверг, 4 января 2024, 14:48

Министр по вопросам окружающей среды Словакии Томаш Тараба согласился на строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Братиславе.

Об этом он заявил в интервью TASR, сообщает "Европейская правда".

Тараба отклонил возражения общественных объединений "Гринпис" и "Обеспокоенные матери", тем самым де-факто одобрив строительство терминала.

Тараба обосновал свое решение тем, что это повысит стабильность поставок газа. Также он заявил, что благодаря терминалу Словакия будет иметь источник газа для промышленности, государственного сектора и домашних хозяйств.

По словам Тарабы, после введения западных санкций Словакия была отключена от стабильного энергоснабжения и теперь вынуждена быстро строить заменяющую инфраструктуру.

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"С точки зрения стабильности газоснабжения нам нужно строить инфраструктуру, независимо от того, кто что думает. Меня интересует только то, чтобы технические решения были безопасными. Не я придумал эти санкции, которые нанесли нам вред", – отметил министр.

Стоит добавить, что, несмотря на заявление министра, санкции ЕС, введенные после российского полномасштабного вторжения в Украину, не касаются газоснабжения.

При этом Тараба заявил, что санкционная политика ЕС не работает, вредит Словакии и ее нужно изменить.

"Евросоюз пообещал отрезать Россию от некоторых энергетических поступлений. Когда вы смотрите на цифры, россияне имеют доходы, которых они не имели никогда раньше, и уровень жизни Словакии и конкурентоспособность нашей промышленности является жертвой этого", – сказал он.

В марте 2023 года Министерство окружающей среды Словакии рекомендовало строительство СПГ-терминала в Братиславе. По его словам, негативное влияние на окружающую среду можно устранить мерами. "Гринпис" и "Обеспокоенные матери" выступили против.

Терминал хочет построить компания Verejné přináty. Стоимость строительства инвестор оценивает примерно в 40 млн евро.

Между тем словацкий президент Зузана Чапутова считает, что санкции, введенные Европейским Союзом против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, имеют свой эффект.

Между тем решение Суда ЕС выводят из-под ограничений российских олигархов и их родственников.

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