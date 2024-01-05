Как медиаимперия Орбана распространяет пропаганду среди венгров Украины

О том, что Венгрия при действующем руководстве государства напрочь отдалилась от стандартов демократии, "Европейская правда" рассказывала неоднократно.

Венгерское правительство контролирует большую часть медиапространства не только в самой Венгрии, но и на территориях соседних стран, где живут большие венгроязычные меньшинства.

Венгерский независимый аналитический центр Political Capital провел первое исследование того, как работает машина медиавлияния на зарубежных венгров. В подготовке украинской части участвовала команда издания Varosh.

Также оно раскрывает и объясняет структуру проорбановских медиа на Закарпатье.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко подобрал ключевые для Украины тезисы этого исследования, они в статье – Как Орбан построил империю пропаганды для зарубежных венгров, включая Закарпатье. Полный 46-страничный документ доступен на сайте Political Capital.

Венгрия – со многих сторон уникальное государство. Она является членом ЕС, но уже давно не соответствует основополагающим критериям по соблюдению европейских ценностей. При этом Венгрия не стала диктатурой, она юридически сохраняет механизм выборов и свободу СМИ.

Но на практике юридические нормы не всегда работают.

По данным "Репортеров без границ" по состоянию на 2022 год правительство и правящая партия имели фактический контроль над 80% СМИ в Венгрии. Правительство Орбана достигло этой цели с помощью рыночно-правовых инструментов.

Медиамонополия, среди прочего, помогает выставлять венгерского премьера защитником от мифических зарубежных (западных) "врагов".

Как следствие, в венгерском инфопространстве доминирует пророссийская дезинформация, ведь Россия так же видит врагом Запад и создает фейки о нем – а венгерские медиа их охотно подхватывают.

Это создало парадоксальную ситуацию.

Антизападные и антиукраинские нарративы распространяются так, будто РФ инвестирует серьезные ресурсы во влияние на венгерское общественное мнение – хотя это совсем не так.

Венгероязычные медиа есть в соседних к ней государствах, где живут большие венгроязычные меньшинства – это прежде всего Румыния, Словакия, Сербия и Украина.

Впрочем, и там создана такая реальность, что абсолютное большинство или все без исключения издания (в зависимости от страны) подконтрольны структурам, дружественным правительству Орбана.

Хотя несколько изданий для венгров в Украине все еще остаются независимыми от Орбана (областной филиал "Суспільного" с программами на венгерском языке; портал Infopost; старейшее издание венгерской общины Закарпатья – газета Kárpáti Igaz Szó), остальные венгерские медиа Закарпатья финансируются правительством Венгрии или принадлежат к дружественным ему структурам.

Фактически безальтернативный венгроязычный телеканал (TV21), радиостанция (Pulzus Radio), одна из двух газет (газета Kárpátalja) и ряд региональных новостных порталов финансово зависят от правительства Орбана и/или принадлежат (по крайней мере частично) КМКС или ее ведущим членам.

Говоря о венгерской пропаганде в Украине, в отличие от других соседних стран, на Закарпатье отсутствует прямая дезинформация, вроде фейков об украинских "военных преступлениях". Основной причиной этого, очевидно, является интенсивная борьба с российской дезинформацией во время войны.

Большинство манипулятивных нарративов о войне, выявленных при анализе "украинской" выборки, подчеркивали необходимость "немедленного прекращения огня и установления мира", и того, что "поставки оружия только затянут и обострят конфликт".

А еще в тройку самых популярных вошел нарратив о том, что венгерское правительство, мол, "будет защищать венгров Закарпатья и венгерские интересы от киевского правительства".

Подробнее – в материале Как Орбан построил империю пропаганды для зарубежных венгров, включая Закарпатье.