Совет гособороны Эстонии соберется для обсуждения войны в Украине

Президент Эстонии Алар Карис инициировал созыв на понедельник, 8 января, заседание Совета по государственной обороне, на котором обсудят последние события, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

На заседании Совета по государственной обороне Эстонии, как ожидается, обсудят полномасштабную войну России против Украины, деятельность Эстонии в поддержку Украины, а также безопасность эстонских границ.

Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте Эстонии. В его состав входят спикер парламента, премьер-министр, председатели парламентских комиссий по государственной обороне и по иностранным делам, руководители МИД, Минобороны, МВД, Минюста и Минэкономики, а также командующий Силами обороны Эстонии.

Совет обсуждает и дает выводы по вопросам, важным с точки зрения государственной обороны, объясняет ERR.

Накануне в Генштабе Эстонии рассказали, что за последнюю неделю российским оккупационным войскам удалось отвоевать на территории Украины небольшие участки и удержать инициативу, а ВСУ имели успехи в Донецкой области.

А министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что захватническая война РФ против Украины диктует новые правила, поэтому укрепление оборонного потенциала балтийской страны является насущной необходимостью.