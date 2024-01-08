Президент Болгарии обжаловал изменения в конституцию, ослабляющие его влияние

Президент Болгарии Румен Радев обратился в Конституционный суд из-за принятых в декабре парламентом изменений в конституцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.bg.

По мнению Радева, некоторые из поправок содержат противоречия с другими конституционными положениями, меняют баланс между ключевыми органами власти и взаимный контроль между ними.

Болгарский президент также оспаривает разрешение лицам с двойным гражданством входить в состав правительства или быть избранными депутатами.

Радев также критикует ограничения на избрание президентом временно исполняющего обязанности премьер-министра; возможность для парламента работать, даже если он не может назначить правительство; назначение глав верховных судов и генерального прокурора без указа президента.

Напомним, 20 декабря парламент Болгарии в финальном третьем чтении утвердил ряд изменений в конституцию, депутаты голосовали поименно.

Изменения предусматривают уменьшение влияния президента на назначение правительства.

Двойное гражданство перестает быть препятствием для того, чтобы занимать публичные должности. Впрочем, для народных депутатов остается требование, что они должны проживать в Болгарии в течение последних 18 месяцев.

Ограничиваются полномочия генерального прокурора; также предусматривается избрание нового генпрокурора через три месяца после изменений.

Высший совет судопроизводства разделяется на два органа – Высший совет прокуроров и Высший совет судопроизводства.

Решение об избрании регуляторов должны будут приниматься двумя третями от состава парламента.

Подробнее об изменениях в конституцию Болгарии читайте в статье "ЕвроПравды": Удар по пророссийскому президенту: какие последствия будет иметь изменение конституции Болгарии.