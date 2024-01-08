Кулеба рассказал, чего ждать, если в США так и не договорятся о помощи для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина продолжит держать оборону, даже если в Конгрессе США так и не договорятся о дополнительном финансировании поддержки, и призвал не медлить с этим решением до ухудшения ситуации на фронте из-за задержки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Pais.

Кулебу спросили, чего ждать, если в США так и не утвердят дополнительный 61 млрд долларов на военную поддержку Украины.

"Мы продолжим бороться с теми ресурсами, которые у нас есть. Для мира на кону демократия, безопасность и процветание. Для Украины же вопрос стоит о самом существовании как государства", – напомнил он.

"Если поддержку сейчас решат приостановить или задержать, то Россия из-за нехватки ресурсов может начать получать успехи на фронте и прорвать линии. Тогда поддержку придется восстановить, потому что общественность будет активно выступать за поддержку Украины. И те же политики, которые решили отказать в поддержке, решат предоставить ее – но при более критических обстоятельствах. Поэтому даже с рациональной точки зрения, чисто реалистической политической логики, больше смысла оказать помощь сейчас, чтобы не допустить кризиса в будущем", – ответил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что считает недальновидным подход политических сил в любом государстве, которые превращают тему войны России против Украины в предмет внутренних дебатов, потому что фактически речь идет о войне не только против Украины, а против всего демократического мира.

"Если Россия получит перевес, если политический стиль РФ станет доминирующим – больше не будет настоящих выборов и не будет настоящей демократии. Это явно не то, чего хотят эти политики. Поражение России в Украине – в лучших стратегических интересах государств Европы, Америки и других регионов мира. Украина должна быть темой, которая объединяет, а не разъединяет", – отметил глава МИД.

Ранее Кулеба заявил также, что сейчас Западу легче победить Россию, чем в период "холодной войны".

Он также заявил, что Украина активно работает над обеспечением дальнейшей военной поддержки западных стран и не имеет альтернативы в случае, если она прекратится.