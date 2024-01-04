Кулеба объяснил, почему Западу сейчас легче победить Россию, чем в свое время СССР

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что ныне глобальный баланс сил находится на стороне Запада, и он, объединившись, способен перевесить Россию легче, чем в эпоху холодной войны.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава МИД напомнил, что в разгар холодной войны так называемый Запад состоял только из 19-20 стран, но все же он перевесил Советский Союз и социалистический блок, которые вместе составляли 20 ныне суверенных государств.

"Сегодня только стран, которые оказывают военную помощь Украине через Контактную группу по вопросам обороны Украины "Рамштайн", более 50. Современная Россия намного слабее СССР, ей предоставляют оружие только три союзника-изгоя: Беларусь, КНДР и Иран", – добавил Кулеба. .

Таким образом, заключил министр, если при холодной войне соотношение количества государств на стороне Запада и СССР-России составляло 20-20, то сегодня – 50-4.

Кроме того, совокупный ВВП нынешней западной коалиции, оказывающей военную помощь Украине – 57 триллионов долларов, что в 21 раз превышает совокупный ВВП России и ее союзников (2,7 триллиона).

"По данным Министерства обороны Эстонии, если бы страны НАТО инвестировали только 0,25% своего ВВП в военную помощь Украине, это генерировало бы 120 миллиардов евро на оборонную поддержку каждый год. Достаточно большая сумма, чтобы обеспечить Украине победу и справедливый мир", – считает Кулеба. .

Он считает наивными мнения о том, что Россия не осмелится напасть на страну НАТО после теоретической победы в Украине, поэтому назвал победу Украины и восстановление справедливого мира в Европе "экзистенциальными стратегическими целями евроатлантического сообщества".

"Мы не просим никого воевать за нас. Все, что нам нужно, это своевременная и соответствующая помощь, отвечающая вызову, с которым мы сталкиваемся. Числа свидетельствуют, что дело не в ресурсах, а в том, что Запад верит в себя и ставит. четкую цель победы над врагом, который угрожает всем нам", – подытожил глава МИД.

Ранее Кулеба призвал Запад ускорить принятие решений по продолжению поддержки Киева в защите от российской агрессии.

Он также заявил, что Украина активно работает над гарантированием дальнейшей военной поддержки западных стран и нет альтернативы в случае, если она прекратится.