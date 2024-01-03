Кулеба: У Украины нет "плана Б" на случай, если Запад перестанет помогать оружием

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина активно работает над гарантированием дальнейшей военной поддержки западных стран и не имеет альтернативы в случае, если она прекратится.

Об этом он сказал в интервью корреспондентке CNN Криштин Аманпур, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, каков у Украины "план Б" для компенсации недостатка оружия, которое оно не может получить от западных стран, Кулеба сказал: "У нас нет плана Б. Мы уверены в "плане А".

"Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек (НАТО. – Ред.), то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", – добавил он.

Глава МИД пояснил, что в случае "теоретической победы" РФ в Украине "другие лидеры во всем мире будут искушены пойти по следам России", и это потребует от Соединенных Штатов "намного, гораздо более высокой цены".

"Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может добиться успеха в Украине, совершают огромную ошибку и должны сменить работу", – считает министр.

"Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", – подытожил он.

Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи. В Евросоюзе также продолжаются дискуссии по одобрению четырехлетнего фонда поддержки Киева на 50 миллиардов евро.

Напомним, в телефонном разговоре в среду топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель и польский министр иностранных дел Радослав Сикорский согласились с необходимостью усиления военной поддержки Украины, в частности, в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет.