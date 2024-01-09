Как Европа сможет не допустить Орбана к председательству на саммите ЕС

В минувшие выходные президент Европейского совета Шарль Мишель объявил о своей запланированной отставке. Он решил пойти на выборы в Европарламент и почти наверняка сможет туда избраться – а это означает, что в середине июля его нынешняя должность станет вакантной.

Наибольшее беспокойство у многих вызвало сообщение о том, что временным преемником Мишеля может оказаться венгерский премьер Виктор Орбан.

О сенсационном решении президента Евросовета и его последствиях смотрите в коротком видеообъяснении или читайте подробные объяснения в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Позволят ли Орбану "захватить" власть в ЕС? Объясняем последствия отставки Шарля Мишеля.

Для начала поясним, что Европейский совет – это термин, которым официально называют саммиты Евросоюза, то есть встречи лидеров всех 27 государств-членов ЕС. А президент Евросовета – это человек, который председательствует на саммитах, отвечает за их подготовку и обеспечивает, чтобы переговоры лидеров привели к какому-то решению.

Заявление о намерении Шарля Мишеля уйти с поста президента Европейского совета стало неожиданностью и для европейских журналистов, и для лидеров государств-членов ЕС. Собственно, именно поэтому он и объявил о своем уходе с должности так рано, более чем за полгода до того, как это произойдет – чтобы все остальные игроки смогли к этому подготовиться.

О своем решении он объявил в совместном интервью для трех бельгийских изданий. Это логичный выбор, поскольку Мишель – бельгиец (когда-то он был премьером этой страны), и теперь ему снова будут нужны голоса именно бельгийских избирателей.

В этом интервью он объявил, что идет на нынешние выборы в Европарламент во главе списка своей партии "Реформаторское движение" (MR). И второе обещание: он гарантирует, что в случае прохождения в ЕП пойдет туда работать и оставит должность главы Евросовета.

А в том, что Мишель станет евродепутатом, сомнения нет, его партия точно получит как минимум одно место.

А плановый срок полномочий Мишеля истекает в конце ноября, то есть через 4,5 месяца после того.

С таким вызовом Евросоюз сталкивается впервые. Однако в праве ЕС предусмотрен алгоритм действий на этот случай.

И он имеет ужасные для Украины последствия.

Именно венгерский премьер Виктор Орбан может стать его временным преемником. И это не потребует даже согласия других государств.

Во фразе о том, что Виктор Орбан может временно занять должность и.о. президента Евросовета, ключевым является слово "может".

Потому что существует возможность этого избежать, и даже от представителей стран, которые причисляют к "дружественным Венгрии", приходится слышать, что они этого не допустят.

И хотя Мишель уходит с должности досрочно, ничто в праве ЕС не запрещает другим лидерам досрочно избрать его преемника так же, с прицелом на то, что этот человек займет должность немедленно, без переходного периода – чтобы Орбан не имел ни дня в роли временного президента.

Ситуацию несколько осложняет то, что нового председателя Евросовета по правилам можно выбирать только после того, как пройдут евровыборы и станут известны их результаты – то есть с середины июня. В этот период лидеры ЕС попытаются одним пакетом определить имена трех высших руководителей евроструктур – это новый президент Евросовета, президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии.

Предсказать, кто будет новым президентом Евросовета, пока невозможно.

Можно лишь с уверенностью утверждать, что это будет бывший руководитель одной из стран ЕС.

Экс-лидеров, которые отвечают этим требованиям, есть немало. Например, точно будут вести переговоры с итальянским технократом и экс-премьером Марио Драги. Нельзя исключать также кого-то из государств Балтии, которые никогда не занимали топ-должности в Брюсселе, а это является важным аргументом.

Но на ком бы Европейский совет ни остановил свой выбор, можно быть уверенным, что это будет проукраинский политик. Другие кандидаты просто не имеют шансов собрать голоса.

А еще, в зависимости от результатов евровыборов, Шарль Мишель может претендовать и на руководящую роль в Европарламенте в целом. И это будет только плюс для Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Позволят ли Орбану "захватить" власть в ЕС? Объясняем последствия отставки Шарля Мишеля.