Президент Євроради достроково залишить посаду

Президент Європейської Ради Шарль Мішель висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю трьом бельгійським ЗМІ.

Вибори до Європарламенту відбудуться у червні, тож якщо Мішеля оберуть, він залишить посаду президента Євроради у середині липня.

"Я вирішив брати участь у європейських виборах у 2024 році. Якщо мене оберуть, я займу своє місце. Європейська Рада може визначитись і назвати наступника до кінця червня, початку липня", – зазначив Мішель.

За його словами, виборча кампанія не повинна вплинути на його поточне перебування на посаді.

Мішель наголосив, що 2024 рік є дуже важливим роком виборів не лише в Європі, але й в усьому світі.

"Перш за все, європейський проєкт знаходиться на роздоріжжі, і є необхідність зміцнити легітимність європейської демократії. Я хочу бути частиною команди будівельників європейського проєкту і балотуюся, щоб продовжувати служити йому", – підкреслив він.

Колишній прем’єр-міністр Бельгії Мішель балотуватиметься від своєї правоцентристської партії "Реформаторський рух".

Європейську раду він очолює з кінця 2019 року. Мішель міг залишатися на посаді до кінця листопада.

Раніше Мішель у відповідь на масований російський ракетний удар по Україні заявив, що дії РФ свідчать про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах.

Перед цим він анонсував позачерговий саміт, присвячений питанню середньострокової програми допомоги Україні на 50 млрд євро., який відбудеться 1 лютого.