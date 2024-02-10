Торговый представитель Украины о блокаде границы, протестах фермеров и действиях Киева

Европейский Союз готовится продлить для Украины действие свободного доступа к своему рынку. Однако против этого уже протестуют фермеры из ряда стран ЕС.

Есть ли шанс при таких условиях достичь компромисса с ЕС, не идя на болезненные для нашего агроэкспорта уступки?

О перспективах снятия запрета с украинского зерна, кукурузы и масла, а также об аргументах Украины для защиты своих агропроизводителей редактор "ЕвроПравды" Юрий Панченко поговорил с торговым представителем Украины Тарасом Качкой.

Советуем посмотреть видеозапись разговора, а текстовые ответы торгового представителя Украины – в материале Тарас Качка: "От транспортной блокады польская экономика пострадала больше, чем украинская". Далее – часть тезисов нашего гостя.

В прошлом году мы оказались в ситуации, когда сначала три, а затем пять стран запретили украинский импорт зерна. Но тогда, в 2023 году, проблема действительно существовала.

Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария заявили, что они не могут выдерживать тот товаропоток, в первую очередь зерновых, который идет к ним из Украины.

Надо напомнить, что из-за заблокированности портов, а затем из-за саботажа Черноморского зернового коридора со стороны России на самом деле была огромная нагрузка на соседние страны по товаропотоку кукурузы, пшеницы и других зерновых.

И потом, когда ты изучаешь все нюансы этой проблемы, ты понимаешь, что уровень проблем во всех странах очень разный. Например, для Болгарии этот вопрос касался только подсолнечника. Там мы смогли достичь определенного успеха. С Румынией ситуация решилась еще лучше.

С Польшей зато история с самого начала была очень заполитизирована. И поэтому нам важно добиться ее деполитизации.

Сейчас польские и вообще фермеры протестуют против целого ряда проблем: из-за уменьшения поддержки, из-за падения цен, из-за того, что к ним выросли требования по защите окружающей среды...

Фермеры доносят эту мысль своим традиционным способом. Те, кто изучает евроинтеграцию, прекрасно знает, что каждый раз, когда вырабатывается новая общая аграрная политика ЕС, фермеры приезжают в Брюссель, выливают под офисами евроинституций молоко, навоз, поджигают солому и так далее.

Сейчас происходит просто очередной цикл этого. Но есть отличие – теперь мы являемся частью этой дискуссии.

Это тот контекст, в котором мы сейчас будем работать весь год.

Наша цель – не только достичь продолжения автономных торговых мер, но вписать это все в Соглашение об ассоциации, таким образом, чтобы это действовало еще до вступления в Европейский Союз.

И чтобы это давало четкие преференции не только украинским фермерам, но и польским. Кстати, от транспортной блокады на самом деле, больше пострадала польская экономика, чем украинская.

У нас с ЕС есть общее понимание, что стратегически мы должны быть в режиме обоюдной свободной торговли и интегрировать наши аграрные системы.

Теперь Евросоюз пытается установить предохранители, при каких условиях возможно оперативное ограничение украинского импорта.

Поэтому мы будем дебатировать с Европарламентом о том, что эти предохранители должны быть прописаны более аккуратно. Понятно, что будут появляться голоса, чтобы установить еще более жесткие предохранители для украинской продукции.

Эта дискуссия неизбежна. А если такие дебаты неизбежны, то их следует воспринимать как хороший повод объяснить, что наши фермеры – в такой же беде, как и польские.

И что нам надо искать выход не в плоскости запретов разрешений, а в плоскости общего видения будущего.

Каждая катастрофа – это шанс.

Подробнее – в материале Тарас Качка: "От транспортной блокады польская экономика пострадала больше, чем украинская".