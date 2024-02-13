Сенат США поддержал проект с помощью для Украины
Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Законопроект, объединяющий в себе средства на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на гуманитарную помощь, получил 70 голосов сенаторов при необходимых 60. Против проголосовали 29 сенаторов.
Напомним, проект рассматривают без части, касающейся болезненного вопроса о южной границе, после того, как первоначальный проект заблокировали республиканцы.
Накануне Сенат США проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.
Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.
Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.
Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины