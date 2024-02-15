Чиновники от ЕС, США и их союзники на встрече в Брюсселе обсудили ближайшие новые санкции против России, которые готовят ко второй годовщине полномасштабной войны.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Американский чиновник, давший комментарий на условиях анонимности, рассказал, что Штаты на этой встрече пообещали продолжать контролировать выполнение уже введенных санкций и координировать новые действия с ЕС, Британией и Украиной.

Партнеры обсудили влияние уже введенных ограничений против России, в частности на ее ВПК, и выявленные проблемы.

Собеседник отметил, что США включат в свои новые ограничения дополнительные предохранители от обхода санкций.

Послы 27 стран-членов ЕС в среду также провели встречу по 13-му пакету санкций Евросоюза против России.

Собеседник из числа европейских чиновников рассказал, что все делегации поддержали предложение, кроме одной, которая попросила больше времени на ознакомление – намекая, что это была Венгрия.

О новых секаторальных санкциях в пакете речь не идет. Собеседник повторил информацию, которая уже звучала в материалах СМИ, что санкционный список ЕС может пополниться почти 200 физлицами и компаниями.

Бывший руководитель Управления по контролю за иностранными активами США Джон Смит прогнозирует, что в американском пакете будут дополнительные санкции против около 100 компаний и физических лиц.

Еще один анонимный собеседник в комментарии отметил, что важно, чтобы санкции "пошли дальше" и чтобы союзники устраняли лазейки, через которые Россия продолжает обходить ограничения, и активнее боролись с несоблюдением "потолка цен" на российскую нефть.

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