СМИ: ЕС на следующей неделе может дополнить список лиц, против которых готовят санкции к 24 февраля

Перечень лиц и компаний, которые могут оказаться в санкционном списке ЕС в рамках 13-го пакета санкций, может на следующей неделе дополниться.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

В четверг 8 февраля послы ЕС обсудили проект нового пакета санкций, который Евросоюз готовит ко второй годовщине полномасштабной войны.

EU ambs discussed the new sanctions package on 🇷🇺 today.Mainly listings, 118 so far, but more likely to be added nxt week.likely to be approved by 2nd anniversary of the full-scale invasion of 🇺🇦 on 24 feb.

by far the weakest of all the 🇪🇺sanction packages introduced since then February 8, 2024

Джозвяк подтверждает информацию, которая уже появлялась в материалах СМИ, что в проекте в настоящее время – 118 лиц и компаний, но на следующей неделе он может расшириться.

По его мнению, это будет "самый слабый" пакет санкций за два года полномасштабной войны.

Издание EUObserver со ссылкой на проект документа, имеющийся в распоряжении редакции, писало, что в перечне – ряд российских компаний, которые помогают везти оружие из КНДР на запад России, а также несколько второстепенных должностных лиц, причастных к вывозу украинских детей вглубь оккупированных территорий и в Россию.

Перед этим появлялась публикация, что в новом пакете санкций ЕС будет более 200 имен и названий.