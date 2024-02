СМИ: ЕС на следующей неделе может дополнить список лиц, против которых готовят санкции к 24 февраля

Перечень лиц и компаний, которые могут оказаться в санкционном списке ЕС в рамках 13-го пакета санкций, может на следующей неделе дополниться.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

В четверг 8 февраля послы ЕС обсудили проект нового пакета санкций, который Евросоюз готовит ко второй годовщине полномасштабной войны.

EU ambs discussed the new sanctions package on 🇷🇺 today.Mainly listings, 118 so far, but more likely to be added nxt week.likely to be approved by 2nd anniversary of the full-scale invasion of 🇺🇦 on 24 feb.

by far the weakest of all the 🇪🇺sanction packages introduced since then