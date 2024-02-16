Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Такую информацию в комментарии "Европейской правде" подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Детали обнародуют после брифинга Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, который запланирован на 12:45 по Берлину.

Фото: Офис президента

Перед этим Офис президента сообщил, что встреча Зеленского и Шольца началась и по ее итогам запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Украины и ФРГ.

"По итогам переговоров запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и ФРГ", – отмечается в коммюнике.

Зеленский и Шольц обсудят "дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах", а также поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.

Упоминания о возможности подписания соглашения в рамках визита Зеленского в Берлин появились также в западных СМИ. Из них следует, что речь идет о соглашении в продолжение рамочной декларации G7 о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины, которую подписали на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Подписание соглашения планируется также с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.

К этому времени в рамках декларации подписали одно двустороннее соглашение – с Великобританией.