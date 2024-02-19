Чешские фермеры протестуют в Праге на 500 тракторах и грузовиках

Чешские фермеры в понедельник, 19 февраля, на 500 тракторах, грузовиках и другой крупной сельхозтехнике устроили протест у здания Министерства сельского хозяйства в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Чешские фермеры недовольны ростом расходов и экологическими нормами ЕС.

Акция протеста направлена против программы ЕС "Европейский зеленый курс" (Green Deal), цель которой – достижение климатической нейтральности в блоке до 2050 года. Фермеры осуждают правила, связанные с этой инициативой, как слишком обременительные и говорят, что от них требуют слишком многого.

dpa

dpa

Фермеры также гневаются на правительство премьер-министра Петра Фиалы, заявляя, что они нуждаются в большем количестве субсидий и меньше бюрократии от властей.

На своей акции протеста в понедельник они держали плакаты с надписями "Спасите умирающее сельское хозяйство" и "Остановите бюрократический террор".

Хотя многие улицы в центре города были перекрыты, большого транспортного хаоса удалось избежать.

Министр сельского хозяйства Марек Выборный заявил информационному агентству CTK, что он хотел бы видеть переговоры за круглым столом, а не протесты, которые парализуют Прагу. Он также обвинил фермеров в том, что они имеют политические цели.

"Европейский зеленый курс" – это пакет законов ЕС, которые призваны позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, среди прочего: ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать реализацию стратегии "от фермы к столу", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

Напомним, польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок.