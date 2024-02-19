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Чеські фермери протестують у Празі на 500 тракторах і вантажівках

Понеділок, 19 лютого 2024, 13:21

Чеські фермери у понеділок, 19 лютого, на 500 тракторах, вантажівках та іншій великій сільгосптехніці влаштували протест біля будівлі Міністерства сільського господарства у Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Чеські фермери незадоволені зростання витрат і екологічними нормами ЄС.

Акція протесту спрямована проти програми ЄС "Європейський зелений курс" (Green Deal), яка має на меті досягнення кліматичної нейтральності в блоці до 2050 року. Фермери засуджують правила, пов'язані з цією ініціативою, як надто обтяжливі і кажуть, що від них вимагають занадто багато.

 
dpa
 
dpa

Фермери також гніваються на уряд прем'єр-міністра Петра Фіали, заявляючи, що вони потребують більше субсидій і менше бюрократії від влади.

На своїй акції протесту в понеділок вони тримали плакати з написами "Врятуйте вмираюче сільське господарство" і "Зупиніть бюрократичний терор".

Хоча багато вулиць у центрі міста було перекрито, великого транспортного хаосу вдалося уникнути.

Міністр сільського господарства Марек Виборний заявив інформаційному агентству CTK, що він хотів би бачити переговори за круглим столом, а не протести, які паралізують Прагу. Він також звинуватив фермерів у тому, що вони мають політичні цілі.

"Європейський зелений курс" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого: обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

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