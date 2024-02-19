Как война России против Украины отходит для Запада на второй план
Понедельник, 19 февраля 2024, 17:00
К сожалению, для Украины Мюнхенская конференция по безопасности в этом году содержала не только положительные сигналы.
Западные дипломаты наконец услышали и начали активно поддерживать мнение, что российская агрессия против нашего государства – не изолированная, а является войной "оси зла" против коллективного Запада.
Впрочем, вместо сконцентрированного сопротивления Путину звучат советы распылить усилия на все регионы мира. К счастью, так думают не все. В Мюнхене довольно громкими были также голоса тех, кто пытался убедить коллег проснуться.
Подробно о дискуссиях в Мюнхене – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, который посетил конференцию, Запад ищет очертания мировой войны. Почему Мюнхен-2024 стал тревожным звонком для Украины. Далее – краткое ее изложение.
Мюнхенская конференция по безопасности (МБК) 2024 года показала: для многих мировых политиков и дипломатов война России против Украины медленно отходит на второй план.
Так называемый "Мюнхенский отчет", который ежегодно готовят к МБК и который является своеобразным аудитом ситуации в международной безопасности, даже не содержит отдельного раздела, посвященного сугубо Украине. Он не выделяет российскую агрессию как отдельный вызов, а вместо этого заводит действия РФ в общую матрицу событий в мире. Мол, мир заходит в период борьбы всех против всех, и российская агрессия является лишь элементом и иллюстрацией этой проблемы.
А еще на Мюнхенской конференции появилось гораздо больше фатализма. Готовность Запада выигрывать не ощущалась.
Даже официальным девизом конференции стала фраза "Lose-lose", то есть "В проигрыше остаются все". И хотя эта фраза была указана со знаком вопроса – но фактически, вместо поиска того, как Запад может одержать верх в глобальном противостоянии, организаторы МБК взялись доказывать, что стороны всех противостояний в мире идут к общему проигрышу.
Наверное, главным разочарованием стала позиция действующей власти США.
В Мюнхен из-за океана прибыла мощная делегация.
Знаков формальной поддержки Украины хватало. Официальная позиция в отношении Киева также не изменилась. Но в перечне приоритетов США мы явно потеряли позиции.
Да, Мюнхенская конференция стала для Украины сигналом тревоги, но не сигналом о катастрофе.
К счастью, логика общего поражения на конференции показалась неприемлемой не всем.
Многие европейские лидеры посвятили свое участие в МБК тому, чтобы вернуть Украину и агрессию РФ в центр внимания. Чтобы доказать, что Россию вполне возможно победить.
Как только украинский вопрос актуализировался – стало понятно, что у нас есть немало союзников. Прежде всего – среди лидеров европейских государств.
Но, к сожалению, не всех.
"Кажется, в Европе не хватает ощущения срочности – несмотря на то, что ситуация на линии фронта очень сложная", – заявила, в частности, датский премьер Метте Фредериксен в начале встречи с президентом Зеленским, состоявшейся на полях МБК. Она пообещала сделать все, чтобы "протолкнуть предоставление необходимой помощи именно сейчас, а не через год или полгода".
И Фредериксен действительно выполнила это обещание.
Глава правительства Дании стала звездой дискуссий по Украине в Мюнхене. Потому что ей действительно было чем давить на партнеров.
Подробнее – в материале Запад ищет очертания мировой войны. Почему Мюнхен-2024 стал тревожным звонком для Украины.