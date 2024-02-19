Как война России против Украины отходит для Запада на второй план

К сожалению, для Украины Мюнхенская конференция по безопасности в этом году содержала не только положительные сигналы.

Западные дипломаты наконец услышали и начали активно поддерживать мнение, что российская агрессия против нашего государства – не изолированная, а является войной "оси зла" против коллективного Запада.

Впрочем, вместо сконцентрированного сопротивления Путину звучат советы распылить усилия на все регионы мира. К счастью, так думают не все. В Мюнхене довольно громкими были также голоса тех, кто пытался убедить коллег проснуться.

Подробно о дискуссиях в Мюнхене – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, который посетил конференцию, Запад ищет очертания мировой войны. Почему Мюнхен-2024 стал тревожным звонком для Украины. Далее – краткое ее изложение.

Мюнхенская конференция по безопасности (МБК) 2024 года показала: для многих мировых политиков и дипломатов война России против Украины медленно отходит на второй план.

Так называемый "Мюнхенский отчет", который ежегодно готовят к МБК и который является своеобразным аудитом ситуации в международной безопасности, даже не содержит отдельного раздела, посвященного сугубо Украине. Он не выделяет российскую агрессию как отдельный вызов, а вместо этого заводит действия РФ в общую матрицу событий в мире. Мол, мир заходит в период борьбы всех против всех, и российская агрессия является лишь элементом и иллюстрацией этой проблемы.

А еще на Мюнхенской конференции появилось гораздо больше фатализма. Готовность Запада выигрывать не ощущалась.

Даже официальным девизом конференции стала фраза "Lose-lose", то есть "В проигрыше остаются все". И хотя эта фраза была указана со знаком вопроса – но фактически, вместо поиска того, как Запад может одержать верх в глобальном противостоянии, организаторы МБК взялись доказывать, что стороны всех противостояний в мире идут к общему проигрышу.

Наверное, главным разочарованием стала позиция действующей власти США.

В Мюнхен из-за океана прибыла мощная делегация.

Знаков формальной поддержки Украины хватало. Официальная позиция в отношении Киева также не изменилась. Но в перечне приоритетов США мы явно потеряли позиции.

Да, Мюнхенская конференция стала для Украины сигналом тревоги, но не сигналом о катастрофе.

К счастью, логика общего поражения на конференции показалась неприемлемой не всем.

Многие европейские лидеры посвятили свое участие в МБК тому, чтобы вернуть Украину и агрессию РФ в центр внимания. Чтобы доказать, что Россию вполне возможно победить.

Как только украинский вопрос актуализировался – стало понятно, что у нас есть немало союзников. Прежде всего – среди лидеров европейских государств.

Но, к сожалению, не всех.

"Кажется, в Европе не хватает ощущения срочности – несмотря на то, что ситуация на линии фронта очень сложная", – заявила, в частности, датский премьер Метте Фредериксен в начале встречи с президентом Зеленским, состоявшейся на полях МБК. Она пообещала сделать все, чтобы "протолкнуть предоставление необходимой помощи именно сейчас, а не через год или полгода".

И Фредериксен действительно выполнила это обещание.

Глава правительства Дании стала звездой дискуссий по Украине в Мюнхене. Потому что ей действительно было чем давить на партнеров.

Подробнее – в материале Запад ищет очертания мировой войны. Почему Мюнхен-2024 стал тревожным звонком для Украины.