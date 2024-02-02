На каких условиях Евросоюз предоставит Украине 50 млрд евро и каких уступок добился Орбан

На саммите 1 февраля лидеры 27 государств-членов ЕС приняли изменения в бюджет, построенные вокруг выделения 50 млрд евро для финансовой поддержки Украины.

Эта четырехлетняя программа называется Ukraine Facility и станет основой для сотрудничества Украины с ЕС в ближайший период.

Подробно о ее особенностях и об общих результатах саммита – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка и редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Без уступок Орбану, но с условиями для Киева. Как ЕС выделил 50 млрд евро помощи Украине. Далее – краткое ее изложение.

В прошлом году Брюссель предложил создать специальный механизм для поддержки экономики Украины под названием Ukraine Facility, который должен был гарантировать наличие средств на несколько лет вперед. Следовательно, дать Киеву определенную стабильность.

Речь идет о четырехлетней программе на сумму 50 млрд евро, которая состоит из безвозвратной помощи (17 млрд евро) и льготных долгосрочных займов (33 млрд евро). Грантовые средства ЕС планирует финансировать, в частности за счет замороженных российских активов.

В отличие от предыдущих "военных" макрофинансовых программ, эта устанавливает условия выделения Украине денег для спасения ее бюджета.

Детальный перечень условий еще должен быть согласован, и он наверняка претерпит коррективы в течение 4 лет, но их общие очертания известны.

Коротко эти условия перечислены в решении саммита ЕС: "Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы".

Ключевым критерием, который будет определять помощь Киеву, саммит ЕС определил "уважение к... многопартийной парламентской системе". И это – действительно новое для отношений Киева с Брюсселем.

Венгрия блокировала утверждение этой программы еще с осени. На протяжении всего января остальной Евросоюз оказывал по-настоящему мощное, даже беспрецедентное давление на Венгрию, принуждая ее к согласию.

За считанные дни до саммита ЕС в Financial Times даже "слили" внутренний документ секретариата Совета ЕС, где якобы описывается план "подрыва экономики Венгрии" в случае, если Орбан будет подрывать европейское единство в этом вопросе. Руководитель аппарата венгерского премьера заявил о "шантаже" Будапешта.

В итоге Орбан просто сдался и без особых уговоров проголосовал за 50 млрд евро для Украины.

Но дело не только в давлении. На самом деле он сам был заинтересован в одобрении помощи для Украины.

Венгерский премьер оказался в жесткой изоляции внутри ЕС. А сейчас, перед общеевропейскими выборами и формированием нового состава Еврокомиссии, Орбану нужны союзники в Европе. Потенциальные союзники требуют общего потепления в отношениях Будапешта и Киева.

Итак, саммит ЕС принял компромиссное решение о 50 млрд евро Украине, которое позволяет Орбану "продать" его дома, в Венгрии, как свою очередную победу.

Ему пошли на уступки и предусмотрели механизм контроля (а еще, например, в требованиях упомянули о правах меньшинств). На протяжении всех четырех лет Совет ЕС будет сохранять возможность приостановить финансирование Украины. Причем, ежемесячно.

Но, главная победа Украины – то, что ежегодного пересмотра этого плана, чего конкретно требовал венгерский премьер, не будет. Более того, Орбан не сможет единолично блокировать финансирование Украины.

Утверждение или приостановление траншей будет приниматься квалифицированным большинством голосов (большей половиной), а не единогласно.

Также большинство голосов потребуется для внесения изменений в перечень требований ЕС в адрес Украины.

Как пояснила вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, финальное утверждение Ukraine Facility Европейским советом и Европарламентом ожидается в конце февраля.

Выводы внеочередного саммита ЕС содержат и другие позитивные сигналы для Украины.

Очень подробно – в материале Олега Павлюка и Сергея Сидоренко Без уступок Орбану, но с условиями для Киева. Как ЕС выделил 50 млрд евро помощи Украине.