В Орбана заявили, що Брюссель шантажує Угорщину попри запропонований компроміс щодо України

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Брюссель шантажує Будапешт, незважаючи на запропонований ним компроміс, який дозволить Євросоюзу профінансувати пакет допомоги Україні напередодні саміту ЄС 1 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Twitter (X).

Він підтвердив, що в суботу Будапешт направив Брюсселю пропозицію, яка свідчить про його готовність використати бюджет ЄС для надання пакета допомоги Україні та випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для його фінансування, якщо будуть додані інші "застереження".

"Тепер абсолютно ясно: це шантаж, який не має нічого спільного з верховенством права. І тепер вони навіть не намагаються це приховати! Що б не сталося, в Брюсселі потрібні зміни!", – додав Балаж Орбан.

Раніше Financial Times повідомив, що в ЄС готові підірвати економіку Угорщини, якщо її прем’єр Віктор Орбан заблокує виділення фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.

За даними видання, лідери ЄС готові публічно оголосити про повне припинення будь-якого фінансування Угорщини, щоб налякати ринки, спровокувати ажіотаж на національну валюту форинт і різке зростання вартості запозичень.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що не знав про ці погрози, але додав, що його країна "не піддається тиску".

"Угорщина не пов’язує підтримку України та доступ до фондів ЄС і відкидає те, що роблять інші сторони. Угорщина брала і продовжуватиме конструктивно брати участь у переговорах", – додав він.

Бока сказав, що Будапешт хоче "вивчити можливість більш конструктивного і європейського рішення", та запропонував, що може підтримати план на 50 млрд євро, якщо йому буде надано право щорічного вето на виплати.

Кілька столиць розглядали можливість використання статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволила б Брюсселю позбавити Будапешт права голосу або, за словами одного дипломата, заблокувати виплату грошей.

Але інші відкинули цю ідею, оскільки вона вимагає одностайної підтримки, а багато країн не бажають застосовувати таку серйозну санкцію.

У п'ятницю посадовець ЄС заявив, що переговори про схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина не проявляє гнучкості напередодні саміту 1 лютого.

А перед цим агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.

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