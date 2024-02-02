Каким образом должна усилиться Европа на фоне российской угрозы

Аннексия Крыма и большая война изменили прежние политические приоритеты стран Европы.

Ключевыми становятся вызовы в сфере международной безопасности.

О том, что должны делать государства Европы на фоне российской угрозы для своего усиления, – в статье аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Андреаса Умланда Обновление кризисом: как меняется ЕС под влиянием развязанной Путиным войны. Далее – ее краткое изложение.

Государства-члены Евросоюза и страны Европы, не входящие в ЕС, уже связаны между собой целым рядом транснациональных структур.

Некоторые из этих структур либо имели Россию в своем составе в прошлом, как Совет Европы, либо продолжают включать ее сегодня, как ОБСЕ. Однако этих организаций оказалось недостаточно, чтобы предотвратить драматическую эскалацию российско-украинской войны в 2022 году.

Примерно то же самое можно сказать и о недавних военных столкновениях между Арменией и Азербайджаном – странами, которые в равной степени являются участниками Совета Европы, ОБСЕ и Восточного партнерства.

Последние судьбоносные события в Европе указывают на необходимость более чем косметических изменений в отношениях ЕС с европейскими странами, не входящими в Евросоюз, по двум причинам.

Во-первых, прежние подходы и инициативы Брюсселя оказались недостаточными, чтобы ослабить или противостоять напряженности в Восточной Европе, которая привела к войне.

Во-вторых, продолжающаяся война и ее многочисленные последствия во всем мире требуют новых подходов и действий, которые могут помочь спасти украинское государство от уничтожения, а европейский порядок безопасности – от разрушения.

Фундаментальный пересмотр и – по крайней мере частичная – реконфигурация прежней политики ЕС в отношении стран, не входящих в Евросоюз, прежде всего в самой Европе, уже происходят.

Наиболее заметным изменением за последние два года стало появление новых официальных кандидатов на вступление в ЕС.

Только в ответ на нападение России и заявление Украины о вступлении в ЕС весной 2022 года Еврокомиссия взяла на себя инициативу, чтобы убедить страны-члены изменить свое отношение не только к Киеву, но и к Кишиневу и Тбилиси.

В конце 2023 года Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и принял Грузию в круг стран-кандидатов в члены ЕС.

Еще одним важным институциональным изменением в ответ на начало широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года стало создание Европейского политического сообщества (ЕПС) – инициатива, символически запущенная президентом Франции Эмманюэлем Макроном 9 мая 2022 года.

ЕПС объединяет Евросоюз со странами, которые не входят в него, но отстаивают европейские ценности и хотят ответить на более широкий нормативный вызов, брошенный Москвой.

Но перспективы Европейского политического сообщества и возможное влияние мотивов, которые привели к ее созданию, остаются, однако, нечеткими.

Да и новые совместные инициативы, такие как Европейское политическое сообщество, могут функционировать только как дискуссионный и сетевой форум.

Актуальная задача – двух- и многостороннее углубление сотрудничества всех стран Европы.

Страны Европы должны углублять сотрудничество и единство не только в тех областях, которые связаны непосредственно с защитой безопасности, но и во всех других – это поможет сделать европейское сообщество государств еще сильнее.

Стремление к большему сотрудничеству и интеграции в различных областях во всей Европе сегодня является не только выражением нормативного преимущества транснационального гуманизма, европеизма или/и либерализма. Это стало вопросом самосохранения.

Укрепит или ослабит европейское сообщество государств продолжающаяся до сих пор российско-украинская война? Следующие годы покажут.

Подробнее – в материале Андреаса Умланда Обновление кризисом: как меняется ЕС под влиянием развязанной Путиным войны.