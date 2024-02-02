Обновление кризисом: как меняется ЕС под влиянием развязанной Путиным войны

От готовности стран ЕС и их демократических соседей к сотрудничеству зависит выживание европейских демократий

Нападение России на Украину с 2014 года и масштабное вторжение с 2022 года, наряду с некоторыми другими судьбоносными событиями в Европе и вокруг нее, вновь поставили фундаментальный вопрос о том, какие именно интересы и ценности разделяют или не разделяют различные европейские страны.

Аннексия Крыма и большая война изменили прежние политические приоритеты ЕС и его стран-членов, с одной стороны, а также европейских стран, не входящих в ЕС, включая Турцию, – с другой.

В этой ситуации новое значение получает вопрос изменений работы основных институтов ЕС, которые должны произойти в 2024-2025 годах.

Что уже изменилось? Для прежних парламентов, комиссий и советов ЕС основные политические дебаты и решения крутились вокруг скорости и направления развития европейской интеграции, понимаемой как нормативный и экономический проект.

Теперь же ключевыми становятся вызовы в сфере международной безопасности.

Сегодня и в ближайшие годы, пожалуй, главная задача, стоящая перед Брюсселем, выглядит следующим образом: какие практические последствия должна иметь новая военная, геополитическая и геоэкономическая ситуация в Европе для политики ЕС по отношению к ближайшим соседям?

Готовность к расширению

Государства-члены ЕС и страны Европы, не входящие в ЕС, уже связаны между собой целым рядом транснациональных структур. К ним относятся, с одной стороны, такие старые институты, как Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейская экономическая зона или Таможенный союз ЕС-Турция, и, с другой стороны, более современные инновации, такие как "Черноморская синергия", Программа "Восточного партнерства" (ВП) или Люблинский треугольник.

Некоторые из этих структур либо включали в себя в прошлом, как Совет Европы, либо продолжают включать сегодня, как ОБСЕ, Россию в качестве участника. Однако их оказалось недостаточно, чтобы предотвратить драматическую эскалацию российско-украинский войны в 2022 году.

Примерно то же самое можно сказать и о недавних военных столкновениях между Арменией и Азербайджаном – странами, которые в равной степени являются участниками СЕ, ОБСЕ и ВП.

Последние судьбоносные события в Европе указывают на необходимость более чем косметических изменений в отношениях ЕС с европейскими странами, не входящими в ЕС, по двум причинам.

Во-первых, прежние подходы и инициативы Брюсселя оказались недостаточными, чтобы ослабить или противостоять напряженности в Восточной Европе, которая привела к войне. Они нуждались в 2022 году и нуждаются сегодня в пересмотре на фоне их явной неспособности обеспечить мир в Европе.

Во-вторых, продолжающаяся война и ее многочисленные последствия по всему миру требуют новых подходов и действий, которые могут помочь спасти украинское государство от уничтожения, а европейский порядок безопасности – от разрушения.

Фундаментальный пересмотр и – по крайней мере, частичная – реконфигурация прежней политики ЕС в отношении стран, не входящих в ЕС – прежде всего, в самой Европе – уже происходит.

Самым заметным изменением за последние два года стало появление новых официальных кандидатов на вступление в ЕС.

В 2022 году этот статус получили Украина и Молдова, а в 2023 году – Грузия, а также Босния и Герцеговина.

В то время как западнобалканские страны уже более 20 лет имеют перспективу членства в ЕС, дальнейшая судьба "ассоциированного трио" – Украины, Молдовы и Грузии – оставалась неясной.

Лишь в ответ на нападение России и заявление Украины о вступлении в ЕС весной 2022 года Комиссия ЕС взяла на себя инициативу, чтобы убедить страны-члены Союза изменить свое отношение не только к Киеву, но и к Кишиневу и Тбилиси.

В конце 2023 года Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и принял Грузию в круг стран-кандидатов в члены ЕС. Тем самым Брюссель окончательно прояснил до сих пор неясную цель трех особенно крупных соглашений об ассоциации, которые он заключил с этими тремя странами еще в 2014 году.

Семья общих ценностей

Еще одним важным институциональным изменением в ответ на начало широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года стало создание Европейского политического сообщества (ЕПС) – инициатива, символически запущенная президентом Франции Эммануэлем Макроном 9 мая 2022 года.

Присоединиться к этой инициативе в общей сложности согласились 47 государств, включая Турцию, создав тем самым новую общеевропейскую структуру для консультаций и перезагрузки отношений ЕС со странами, не входящими в Евросоюз.

Создание ЕПС можно рассматривать как выражение нового чувства общности европейских национальных интересов по отношению к жестокому нападению России на одну из крупнейших европейских стран. Оно также может означать новое чувство общности среди тех стран ЕС и не входящих в него государств, которые отстаивают европейские ценности и хотят ответить на более широкий нормативный вызов, брошенный Москвой, а также ее антизападными союзниками.

Перспективы ЕПС и возможное влияние мотивов, которые привели к его созданию, остаются, однако, неясными. Они будут зависеть не только, но в решающей степени от готовности, способности и успеха ЕС в углублении отношений и интеграции с европейскими странами, которые в настоящее время не входят в ЕС.

Поскольку последние представляют собой разрозненную группу государств, новые общие инициативы, такие как ЕПС, могут функционировать только как дискуссионный и сетевой форум.

ЕПС и более старые общеевропейские организации, такие как Совет Европы или ОБСЕ, могут быть полезны для обсуждения тех или иных идей среди их десятков стран-участниц. Однако такие всеобъемлющие инициативы, как ЕПС, будут играть меньшую роль в конкретном планировании и практической реализации правовых, институциональных и материальных улучшений в отношениях между ЕС, его государствами-членами и странами Европы, не входящими в ЕС.

Двух- и многостороннее углубление сотрудничества в отношениях ЕС – это не только задача дня в отношении тех европейских стран, которые наиболее непосредственно затронуты или находятся под угрозой российского военного нападения – т.е. Украины, Грузии, Молдовы и Армении.

Это также необходимость в отношении других стран Европы, не входящих в ЕС – в широком смысле слова – от Исландии и Великобритании до Азербайджана и Турции.

Основными направлениями такого сотрудничества сегодня стали национальная и транснациональная безопасность и устойчивость.

Содействие более широкому обмену, сотрудничеству и единству в различных областях, затрагивающих предотвращение или, по крайней мере, сдерживание российских и другой антизападных атак – кинетических, гибридных, психологических, политических, экономических – на Европу, приобрело экзистенциальное измерение.

От этого зависит не только качество, но и выживание европейских демократий и их различных союзов – прежде всего ЕС.

Более того, углубление и расширение сотрудничества в сферах, не связанных напрямую с защитой безопасности, целостности и суверенитета стран Европы, также поможет сделать европейское сообщество государств сильнее.

Брюссель и другие столицы ЕС могут и должны предпринимать более эффективные трансъевропейские действия в самых разных областях – от продвижения промышленных инноваций до обеспечения более эффективной социальной и экологической защиты, а также содействия гендерному равенству, научному прогрессу и культурному обмену.

Стремление к большему сотрудничеству и интеграции в этих и других областях по всей Европе сегодня является не только выражением нормативного предпочтения транснационального гуманизма, европеизма или/и либерализма.

Это стало вопросом самосохранения.

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Россия и другие антизападные державы будут искать слабые звенья в европейском сообществе государств.

Они будут – как это Москва делает с Украиной с 2014 года – выбирать эти страны, чтобы не только атаковать их демократические политики и открытые общества. Они попытаются превратить военную, институциональную или/и общественную слабость отдельных стран в фундаментальные вызовы для всей Европы.

Старая поговорка в политологии утверждает, что не только государства ведут войны, но и войны делают государства.

Для Европы в целом и ЕС теперь возникла необходимость проверить, применима ли транснациональная экстраполяция этого правила.

Укрепит или ослабит европейское сообщество государств продолжающаяся российско-украинская война? Следующие годы покажут.

Автор: Андреас Умланд,

аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI)