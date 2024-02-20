Канада передаст Украине 800 дронов SkyRanger R70

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о передаче Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте правительства Канады.

"Эти беспилотники, стоимостью более 95 миллионов долларов, помогут Украине, которая мужественно борется за свою безопасность в условиях незаконного и неоправданного полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

БПЛА SkyRanger R70 фото: https://bssholland.com/

Более 800 беспилотников, поставленных компанией Teledyne FLIR из Ватерлоо, Онтарио, имеют автоматизированные и автономные навигационные системы, что позволяет им нести различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации целей.

Эти возможности помогут украинским операторам распознавать людей, транспортные средства и любые источники тепла с большого расстояния, особенно в темноте и при плохой погоде.

"С приближением второй годовщины незаконного вторжения России Канада твердо стоит вместе с Украиной на защите свободы и демократии. Сегодняшнее объявление гарантирует, что Украина получит беспилотники, необходимые для обнаружения и идентификации целей, которые являются критически важными для продолжающейся борьбы Украины. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал министр Блэр.

Многороторный беспилотник SkyRanger R70 является одним из лучших в своем роде в мире и может нести разнообразную полезную нагрузку весом до 3,5 килограмма, включая боеприпасы.

Эти беспилотники являются критически важными для наблюдения и сбора разведывательной информации, а также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов. Канада работает с Украиной над планом подготовки и графиком поставок, которые, как ожидается, начнутся этой весной.

Эта передача финансируется за счет военной помощи Украине в размере $500 млн, о которой объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего визита в Киев в июне 2023 года. Эта передача дополнит более 100 беспилотных камер высокого разрешения от компании L3 Wescam, которые Канада ранее передала Украине.

Ранее Канада заявила о выделении Украине 60 млн канадских долларов (около 44 млн долларов США) на поддержку устойчивого потенциала истребителей F-16.

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