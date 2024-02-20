Суд во Франции конфисковал виллу за 120 млн евро, связанную с "Газпромом"

Роскошная вилла на Лазурном берегу была конфискована французским правосудием в рамках расследования дела об отмывании денег.

Информацию, которую впервые подала газета Le Monde, подтвердила парижская прокуратура, передает "Европейская правда" со ссылкой на francetvinfo

Французское правосудие наложило арест на виллу стоимостью около 120 миллионов евро на Лазурном побережье, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в департаменте Приморские Альпы, в рамках расследования дела об отмывании денег.

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Российский газовый гигант "Газпром" будет "эффективным бенефициаром" этой резиденции, построенной в 1906 году, которая, в частности, имеет вертолетную площадку и бассейн, и расположена всего в нескольких метрах от Средиземного моря.

Межрегиональная, специализированная, экономическая и финансовая юрисдикция парижской прокуратуры открыла расследование по факту отмывания денег при отягчающих обстоятельствах за действия, совершенные с 11 декабря 2009 года в Париже, на Кипре, в России, Рокбрюн-Кап-Мартен, в отношении виллы "Вилла дель Маре", ныне виллы "Мария Ирина".

Созданная в 2009 году компания Maritime Villa Holding приобрела эту виллу за 70 миллионов евро в 2010 году. Эта структура в то время была зарегистрирована в городе Болье-сюр-Мер, а ее капитал составлял 15 000 евро.

Через компании Subville Sarl и Leyson Holdings Limited бенефициаром этого приобретения был 58-летний российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, сообщает прокуратура.

Элементы свидетельствуют о том, что последовательные планы приобретения виллы были сделаны на имя различных компаний, косвенные владельцы которых могли бы сделать компанию "Газпром" фактическим бенефициаром.

12 февраля 2024 года, в соответствии с запросами прокуратуры, на виллу и акции компании-владельца виллы SNC Maritime Villa Holding был наложен арест.

Эта резиденция уже имела чрезвычайно богатых владельцев, включая бывшего президента Мобуту, первого и единственного президента Заира с 1965 по 1997 год.

Несколько месяцев назад правосудие добилось первого уголовного ареста виллы российского олигарха, который попал под санкции после начала войны в Украине со стороны России. Объект расположен в Сен-Жан-Кап-Ферра в Приморских Альпах.

Эта роскошная вилла, расположенная в Сен-Жан-Кап-Ферра в Приморских Альпах, оценивалась в 23 миллиона евро. Она была конфискована в октябре 2022 года по запросу магистратов национальной юрисдикции, ответственной за борьбу с организованной преступностью (Junalco) парижской прокуратуры.

Напомним, Эстония призывает Евросоюз конфисковать более 150 млрд евро замороженных российских активов до конца года, чтобы успеть до выборов в США.

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