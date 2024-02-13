Эстония призывает ЕС конфисковать активы центробанка РФ в этом году

Эстония призывает Евросоюз конфисковать более 150 млрд евро замороженных российских активов до конца года, чтобы успеть до выборов в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевьёв.

"Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года, а лучше – до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", – отметил представитель МИД.

По его словам, война в Украине достигла "плато на фронте и в политическом плане", что заставляет российского президента Владимира Путина считать, что время на его стороне.

"Этот год должен быть посвящен созданию политики, которая будет устойчивой и отражать долгосрочную преемственность. Речь идет не о стратегической автономии как таковой, а о стратегической способности действовать как европейцы", – резюмировал чиновник.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Совета Европейского Союза, которое приближает создание механизма по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, Совет ЕС 12 февраля решил, что депозитарии, которые владеют замороженными активами Центробанка РФ на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать сверхприбыли с их использования и хранить их на отдельном счете.

Это решение стало первым шагом для создания механизма передачи этих сверхприбылей в пользу Украины.

По официальным данным, в результате санкций против России на территории ЕС, Австралии и стран "Группы семи" были обездвижены около 260 млрд евро активов центробанка РФ, причем на ЕС приходятся более двух третей суммы.

Читайте также: Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов.