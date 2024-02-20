Что Германия и Франция пообещали Украине в соглашениях по безопасности

В конце прошлой недели президент Зеленский посетил Германию и Францию, чтобы подписать там соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Теперь, вместе с прорывным британским соглашением, Украина имеет соглашения по безопасности уже с тремя государствами-членами G7. Еще несколько документов – на подходе.

Все три документа, впрочем, оказались различными.

О том, чем они отличаются, а также почему переговоры с Соединенными Штатами застряли на начальном этапе – читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему договоры уже планируют менять. Далее – краткое ее изложение.

Еще в июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе все государства G7 и ряд других государств, которые к ним присоединились (прежде всего членов НАТО) взяли на себя обязательства разработать и подписать с Украиной договоры по безопасности. Цель – обеспечить минимальные обязательства государств Запада по безопасности для Украины до тех пор, пока Украина не вступит в Альянс.

Первой с Украиной соглашение по безопасности подписала Великобритания – и оно оказалось прорывом.

И вопрос не только в его содержании, которое было действительно замечательным (читайте в статье "Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа"), но и в самом факте подписания, да еще и с Британией – ядерной державой, членом G7 и постоянным членом Совбеза ООН.

Что касается немецкого договора, то его формулировки оказались слабее французского и предыдущего – британского.

Но канцлер Германии Олаф Шольц и здесь нашел компенсатор, который позволил закрыть глаза на его осторожность. Берлин взял на себя обязательство предоставить Украине в 2024 году военную помощь на сумму 7,1 млрд евро! Это очень большая сумма, она почти в 2,5 раза превышает французское обязательство. А несколько миллиардов в виде снарядов и ракет, как говорится, "на дороге не валяются".

Шольц подписал договор, в котором говорится о безопасностных договоренностях с Украиной.

И если бы только об этой формуле шла речь!

Еще важнее то, что Берлину не хватило смелости говорить о будущем членстве Украины в НАТО и ЕС.

Но, немецкий договор нельзя назвать "провальным". Берлин подробно записал в соглашении, что будет прилагать усилия и ресурсы в разминирование, а также сделал одним из приоритетов ядерную безопасность. А еще немецкое соглашение оказалось более амбициозным в обязательствах поддерживать Украину в создании так называемого "трибунала для Путина".

Договор с Францией практически дословно повторяет амбициозные британские формулировки. В том числе относительно того, что Франция берет юридические обязательства по поддержке Украины в сфере безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, как и Риши Сунак, задекларировал политическое обязательство долгосрочно выделять деньги для военной поддержки Украины в объемах, сопоставимых с британскими.

В Офисе президента, который курирует ведение переговоров по соглашениям по безопасности, прогнозируют, что и в дальнейшем эти договоры будут отличаться от партнера к партнеру.

А вот с США прогресса нет. Из нескольких источников "ЕвроПравде" известно, что американцы поставили процесс на паузу по крайней мере до тех пор, пока Конгресс не одобрит большой пакет помощи Украине, чтобы не повредить этому процессу. И на это Украина никак не повлияет.

Но есть также проблема, которую Киев потенциально мог бы решить – и это пока не удалось.

Это – проблема ратификации.

Надо подчеркнуть: отсутствие ратификации не делает соглашение менее действующим. Это – так же обязывающий документ. Но его политическая важность несколько подорвана.

Более подробно о соглашениях по безопасности с Францией и Германией – в материале Сергея Сидоренко Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему договоры уже планируют менять.