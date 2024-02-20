В США услышали заявление Зеленского о давлении на медиа - посол

Соединенные Штаты следят за последними случаями преследования журналистов в Украине и приняли во внимание, что президент Владимир Зеленский назвал давление на СМИ неприемлемым.

Об этом журналистам в Киеве 20 февраля сказала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Бринк сказала, что в США следят за случаями преследования журналистов, в частности скандалом со слежкой за редакцией проекта журналистских расследований Bihus.info.

"Свободные медиа – это основа свободного общества. Украина движется в ЕС и НАТО, и свободные медиа должны быть частью этого пути", – подчеркнула она.

"Мы услышали заявления президента (Владимира Зеленского. – Ред.) о том, что он считает неприемлемым давление на медиа. Мы приветствуем это заявление, и я считаю, что это невероятно важно для медиа", – добавила американский посол.

Напомним, 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества в одном из отелей в Киевской области. Журналисты заявили о незаконной слежке и прослушивании.

Расследователи из Bihus.Info провели собственное расследование и 5 февраля заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.

СБУ официально заявила, что руководство приняло кадровые решения из-за незаконной слежки за журналистами. Глава Службы Василий Малюк встретился с послами стран "Группы семи" и пообещал защищать свободу слова.