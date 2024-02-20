У США почули заяву Зеленського щодо тиску на медіа – посол

Сполучені Штати стежать за останніми випадками переслідування журналістів в Україні та взяли до уваги, що президент Володимир Зеленський назвав тиск на ЗМІ неприйнятним.

Про це журналістам у Києві 20 лютого сказала посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Брінк сказала, що у США слідкують за випадками переслідування журналістів, зокрема за скандалом зі стеженням за редакцією проєкту журналістських розслідувань Bihus.info.

"Вільні медіа – це основа вільного суспільства. Україна прямує до ЄС та НАТО, і вільні медіа мають бути частиною цього шляху", – наголосила вона.

"Ми почули заяви президента (Володимира Зеленського. – Ред.) про те, що він вважає неприйнятним тиск на медіа. Ми вітаємо цю заяву, і я вважаю, що це неймовірно важливо для медіа", – додала американський посол.

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини в одному з готелів на Київщині. Журналісти заявили про незаконне стеження та прослуховування.

Розслідувачі з Bihus.Info провели власне розслідування і 5 лютого заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.

СБУ офіційно заявила, що керівництво ухвалило кадрові рішення через незаконне стеження за журналістами. Голова Служби Василь Малюк зустрівся з послами країн "Групи семи" та пообіцяв захищати свободу слова.