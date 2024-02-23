Какой должна быть помощь ЕС, способная обеспечить победу Украины

Продолжающаяся российская агрессия против Украины стала не только критическим испытанием украинского общества на устойчивость, но и лакмусовой бумажкой для европейской архитектуры коллективной безопасности.

Однако нынешний уровень военной поддержки Украины со стороны Запада лишь позволяет Украине не проиграть, но далеко не соответствует тому, что необходимо для достижения победы.

Именно поэтому существует насущная необходимость коренным образом реформировать всю систему военной поддержки Украины со стороны Запада, уверен депутат Европарламента, премьер-министр Литвы в 1999-2000 и 2008-2012 годах Андрюс Кубилюс. Свои мысли он высказал в колонке План ЕС для победы Украины: что должно измениться в военной помощи Киеву. Далее – краткое ее изложение.

"Недавно в Европарламенте я начал продвигать идею, что должен быть План ЕС для победы Украины – коллективный механизм Евросоюза, направленный на консолидацию усилий и ресурсов для победы Украины", – пишет автор колонки.

Хотя совокупный ВВП западных стран в 25 раз превышает ВВП России, диспропорция в военной поддержке является вопиющей, констатирует Кубилюс.

Одним из критических недостатков, на которые указано в предложенном Плане ЕС, является фрагментарный характер текущей военной помощи, характеризующийся добровольными взносами отдельных стран-членов ЕС или НАТО.

По словам депутата Европарламента, предложенный План ЕС для победы Украины направлен на устранение этих недостатков путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи и перехода от индивидуальных к коллективным действиям и распределению ресурсов.

"Ключом к его успеху является установление обязательств на уровне ЕС по долгосрочной военной поддержке Украины, которые превышают мизерный порог в 0,1%, установленный в предыдущие годы", – уверен Андрюс Кубилюс.

По его мнению, западные страны должны взять на себя обязательства по ежегодной поддержке на уровне 0,25% от ВВП.

Такой шаг, обращает внимание литовец, способен почти втрое усилить способность Украины противостоять российской агрессии и в конце концов обеспечить победу.

Успех Плана ЕС зависит от преодоления потенциальных препятствий, в частности политической инерции и стратегической неопределенности. Важно обеспечить широкий консенсус между странами-членами ЕС и разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств, таких как гипотетический сценарий, когда Конгресс США не сможет принять необходимые законодательные пакеты или существенно уменьшит уровень помощи Украине.

Кроме того, следует предоставить приоритет усилиям, направленным на поддержку отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Промедление Запада и стратегическая неопределенность стимулируют глобальные автократии к агрессивной внешней политике, в том числе с применением военных средств. Продолжение помощи не только критически важно для Украины, но и соответствует важнейшим стратегическим и национальным интересам стран-членов ЕС и НАТО", – отмечает автор.

Подробнее – в колонке Андрюса Кубилюса План ЕС для победы Украины: что должно измениться в военной помощи Киеву.