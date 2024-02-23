Нидерланды анонсировали подписание соглашения по безопасности с Украиной

Нидерланды и Украина уже в ближайшее время намерены подписать соглашение по безопасности сроком на 10 лет.

Об этом сообщили в МИД Нидерландов 23 февраля, пишет "Европейская правда".

Соглашение засвидетельствует обязательства правительства Нидерландов оказывать постоянную поддержку Украине в сферах безопасности, реконструкции и правосудия, отметили в МИД.

Кроме того, согласно соглашению, Нидерланды помогут Украине защитить себя от России и достичь дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО.

"Наша собственная безопасность тесно связана с безопасностью Украины. Мы не можем позволить себе ни на день забыть, что отважная борьба украинцев – это также и наше дело. Украина должна иметь возможность рассчитывать на нашу поддержку не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе", – заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

По ее словам, соглашение станет мощным сигналом для России, которая надеется, что западная поддержка Украины со временем прекратится.

Согласно сообщению МИД, соглашение предусматривает договоренности о военной поддержке в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам, в частности, в киберсфере, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО.

Соглашение также охватывает восстановление и реконструкцию Украины, противодействие гибридным угрозам, установление справедливости ради всех жертв войны, а также продолжение санкционного давления на РФ.

Официальное подписание соглашения состоится в ближайшее время, добавили в ведомстве.

Напомним, Украина и Дания подписали соглашение по безопасности 23 февраля во Львове, оно стало первым таким соглашением Украины с государством, не входящим в G7.

На прошлой неделе похожие соглашения были заключены с Францией и Германией.

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